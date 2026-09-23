Julio Campos retoma parceria com Antônio Pizzonia para Endurance da Stock Car

A Stock Car está prestes a viver um dos fins de semana mais especiais da temporada 2026. E, para Julio Campos, a etapa de Brasília terá ainda um ingrediente especial: o reencontro com um antigo companheiro de equipe. No dia 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, o paranaense dividirá o carro com Antônio Pizzonia na primeira corrida Endurance da história da categoria.

A parceria não é novidade. Julio e Pizzonia foram companheiros de equipe durante quatro temporadas na Stock Car e agora voltam a dividir um carro justamente numa prova que exigirá experiência, estratégia e trabalho em conjunto. “Fiquei muito feliz quando o Pizzonia aceitou o convite. A gente já trabalhou junto por muitos anos, temos uma amizade grande e uma relação muito boa dentro e fora da pista. É uma corrida diferente, então ter ao meu lado um piloto com a experiência dele vai ser muito importante”, comenta Campos.

Para Pizzonia, o convite representa também o retorno às pistas brasileiras. O amazonense, que teve passagem pela F1 e construiu uma carreira internacional, não esconde a expectativa de voltar a competir no Brasil: “Primeiramente, estou muito feliz de receber o convite do Julinho, que sempre foi um grande amigo, ex-companheiro. Tenho ótimas memórias dividindo equipe com ele e também da categoria. É sempre bom voltar a correr no Brasil, com o público brasileiro”.

O piloto também reconhece o tamanho do desafio. Será sua primeira experiência com a atual geração de carros da Stock Car e, além disso, ele terá pouco tempo para se adaptar ao equipamento e ao traçado de Brasília. “Estou ansioso, curioso também pra experimentar essa nova geração dos carros da Stock Car. É a minha primeira vez com esse carro e vou enfrentar algumas dificuldades, porque não conheço o equipamento e não conheço a pista. Estou muito feliz e vamos tentar fazer o melhor e ajudar o Julinho da melhor maneira possível”, completa Pizzonia.

A Endurance de Brasília será disputada em formato inédito na Stock Car. Ao contrário do modelo tradicional, a etapa terá apenas uma corrida, com duração de 2 horas + 1 volta e troca de pilotos. A estratégia será determinante. Além do ritmo, Julio e Pizzonia precisarão administrar o desgaste dos pneus, o consumo de combustível, o tráfego e o momento ideal para a troca de pilotos.

“É uma prova em que não adianta pensar apenas em velocidade. Precisamos ter uma estratégia muito bem definida, cuidar do carro e aproveitar cada oportunidade. O Pizzonia tem muita experiência e acredito que podemos formar uma dupla muito competitiva”, acrescenta Julio.



Os trabalhos começam na sexta-feira (25), com o shakedown dos pilotos titulares às 9h20 e dos convidados às 9h40. O primeiro treino endurance acontece às 10h40, seguido pelo segundo treino, às 14h30. No sábado (26), a classificação será realizada às 14h15.

A grande corrida acontece no domingo (27), com largada às 12h15. A Endurance terá duração de 2 horas + 1 volta e será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, canal oficial da Stock Car no YouTube e canal Esporte na Band no YouTube.

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