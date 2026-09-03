Julio Campos retorna a Curvelo em busca de mais um pódio na Stock Car

O Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), volta a receber a Stock Car Pro Series neste final de semana e, para Julio Campos, a oitava etapa da temporada 2026 representa uma oportunidade especial de repetir um resultado que já marcou seu ano.

Em março, na abertura do campeonato, o piloto terminou a corrida principal na segunda colocação, e subiu ao pódio no mesmo circuito que volta a receber a categoria neste final de semana.

Agora, cinco etapas depois, Julio retorna a Curvelo justamente no momento em que o campeonato entra em sua fase decisiva. A rodada mineira abre o chamado “Final Five”, sequência das cinco últimas etapas que definirão o campeão da temporada.

O retrospecto recente também aumenta a confiança do piloto. Na sétima etapa, disputada em Santa Cruz do Sul (RS), Julio chegou ao Q3 na classificação, terminou a corrida sprint na segunda posição e fechou a prova principal em quinto lugar. Com os resultados, somou 109 pontos no fim de semana, sendo o segundo maior pontuador da etapa e avançou para a 12ª posição no campeonato, com 377 pontos.

“Voltamos a performar. Depois de alguns problemas, o desempenho melhorou demais aqui. Estivemos entre os mais rápidos na classificação, andamos na frente nas duas corridas e subimos na classificação”, destacou após a etapa de Santa Cruz do Sul.

A segunda passagem por Curvelo em 2026 também será uma oportunidade de aproveitar o conhecimento adquirido na primeira visita do ano. O Circuito dos Cristais tem 3.330 metros de extensão, 16 curvas e traçado no sentido anti-horário. A pista recebeu a Stock Car pela primeira vez em 2016 e voltou ao calendário da categoria nos últimos anos.

Na abertura da temporada, Julio esteve entre os protagonistas desde os primeiros momentos do fim de semana. A programação da Stock Car começa na sexta-feira, com dois treinos livres. No sábado, a classificação acontece às 8h, enquanto a corrida Sprint está marcada para 13h55. A corrida principal será disputada no domingo, às 12h13, com duração de 50 minutos mais uma volta.

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