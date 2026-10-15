Julio Campos volta a Cascavel em busca de pontos importantes na reta final da Stock Car

A Stock Car Pro Series chega a Cascavel neste fim de semana para a décima etapa da temporada 2026 e Julio Campos terá pela frente um circuito que conhece muito bem. Entre os dias 16 e 18 de outubro, ele disputa as duas corridas no Autódromo Internacional Zilmar Beux, no oeste do Paraná, com o objetivo de conquistar pontos importantes na reta final do campeonato.

Natural do Paraná, Campos tem uma relação especial com o traçado de Cascavel. O piloto soma sete pódios na Stock Car no circuito, número que o coloca entre os recordistas da pista. O retrospecto reforça a familiaridade de Julio com um dos traçados mais velozes do calendário e alimenta a expectativa por mais um fim de semana de destaque.

Na classificação da temporada, o piloto ocupa a décima posição, com 521 pontos nos dados disponíveis após a etapa de Brasília. Com três rodadas ainda por disputar, a prioridade é aproveitar cada oportunidade para avançar na tabela e encerrar o campeonato nas primeiras colocações.

A passagem anterior da Stock Car por Cascavel, em março, mostrou o quanto a gestão dos pneus pode ser determinante no circuito. As altas temperaturas e o desgaste acentuado exigiram atenção das equipes, enquanto as disputas em pista reforçaram a importância de encontrar um carro equilibrado para as curvas de alta velocidade.

Agora, com a categoria retornando ao oeste paranaense, Julio terá uma nova oportunidade de trabalhar no acerto do carro e buscar o melhor desempenho possível nas duas provas do fim de semana.

Com 3.058 metros de extensão e oito curvas, o Autódromo Internacional Zilmar Beux exige precisão, confiança nas mudanças de direção e eficiência nas frenagens. O traçado também oferece oportunidades de ultrapassagem, tornando a classificação e a estratégia de corrida fatores importantes para a construção do resultado.

A programação começa na sexta-feira, com dois treinos livres. No sábado, os pilotos disputam a classificação pela manhã e a corrida Sprint à tarde. A etapa será encerrada no domingo, com a corrida principal, prevista para as 12h10.

Para Julio Campos, o desafio será converter o conhecimento da pista e o trabalho realizado pela equipe em um resultado que permita avançar na classificação e fortalecer sua campanha nas últimas etapas do ano.

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