Justiça libera Barrichello para correr por outra equipe na Stock Car

Rubens Barrichello está livre para defender outra equipe na temporada 2026 da Stock Car Pro Series. A Justiça de São Paulo suspendeu a cláusula de exclusividade existente no contrato do piloto com a Scuderia Bandeiras, permitindo que ele assine com outro time e continue disputando o campeonato sem sofrer penalidades por isso. A coluna do jornalista Ancelmo Gois publicou a novidade nesta quarta-feira e o Motorsport.com teve acesso ao documento, que está aberto ao público.

A decisão faz parte de uma ação movida por Barrichello e pela B11 Marketing Esportivo e Participações contra A51 Marketing e Eventos, Scuderia Bandeiras e Scuderia Bandeiras Sports. Segundo os autores, o contrato foi assinado em novembro de 2025 e previa a participação exclusiva do piloto na temporada de 2026.

A disputa começou após as empresas encerrarem sua participação na Stock Car depois de cinco das 12 etapas previstas. Com a equipe fora do campeonato, Barrichello argumentou que a cláusula de exclusividade o impediria de continuar correndo por outro time durante o restante da temporada.

O juiz Bruno Bugni Vasconcelos considerou que havia risco de prejuízo profissional ao piloto caso a exclusividade fosse mantida. A decisão também destacou que as próprias empresas envolvidas concordaram com a liberação de Barrichello para competir por outra equipe.

A Justiça, porém, não aceitou neste momento os pedidos financeiros apresentados por Barrichello e pela B11. Eles buscavam a manutenção dos pagamentos previstos no contrato ou, alternativamente, o bloqueio de até R$ 2,4 milhões em ativos das empresas. O juiz entendeu que ainda é necessário analisar mais profundamente as obrigações e os valores envolvidos antes de tomar uma decisão sobre essa parte do caso.

A decisão também pode ser encaminhada à Vicar, promotora da Stock Car, para comunicar oficialmente que não existe impedimento contratual para Barrichello ser inscrito por outra equipe na temporada de 2026. A discussão sobre eventuais pagamentos e indenizações seguirá no processo.

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