KTF anuncia Vitor Baptista e terceiro carro na Stock em 2020

Mesmo com a paralisação do calendário do automobilismo brasileiro devido à pandemia do Covid-19, a Stock Car continua se mexendo nos bastidores, em preparação à sua primeira etapa de 2020, ainda em data e lugar indefinidos. A equipe KTF Sports anunciou nesta quarta (25), que terá um terceiro carro na temporada, que será pilotado por Vitor Baptista.

O piloto paulista, de 22 anos, tem um currículo no automobilismo que inclui categorias de fórmula e de turismo. Vitor iniciou sua carreira no automobilismo em 2008, no kart, chegando a conquistar títulos regionais e o sul-americano. Anos depois, fez a transição para os monopostos, e em 2014 correu na F3 Sul-Americana. Na divisão Light, conquistou o título com 13 vitórias na temporada.

Entre 2015 e 2016, correu na Europa, em categorias como a Eurofórmula 3 e a World Series by Renault. Mas, com a falta de apoio financeiro, precisou voltar ao país, e passou a redirecionar sua trajetória para as categorias de turismo, correndo pela primeira vez em 2017, em etapas do Brasileiro de Turismo, antigo nome da Stock Light. Entre 2018 e 2019, correu pela Porsche Cup.

Baptista terá como companheiros de equipe na KTF Guilherme Salas, campeão da Stock Light em 2019 e Sérgio Jimenez, campeão do Jaguar I-Pace eTrophy na temporada 2018-2019. O paulista já teve um contato com a Stock em 2019, quando competiu na rodada dupla do Velocittà.

“Estou muito feliz por me juntar à equipe KTF na Stock Car", disse Vitor. Terei a chance e a responsabilidade de ter dois companheiros de equipe rápidos e vencedores que, certamente, poderão me ajudar bastante no entendimento e no conhecimento do carro e da categoria", comentou Vitor.

“Conheço o Vitor há muitos anos. Ele é rápido e desde o kart acumula importantes títulos. Ele chega para fechar o nosso line-up de 2020 e não vejo a hora de colocarmos os carros na pista”, comentou Enzo Bortoleto, CEO da KTF Sports.

GALERIA: Veja as primeiras artes dos carros de 2020 da Stock Car

Galeria Lista Rubens Barrichello - Equipe Full Time 1 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Nelsinho Piquet - Equipe Full Time 2 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Julio Campos - Equipe Crown Racing 3 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Bruno Baptista - Equipe RCM 4 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Guilherme Salas - Equipe KTF Sports 5 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Sergio Jimenez - Equipe KTF Sports 6 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Thiago Camilo - Equipe Ipiranga Racing 7 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Cesar Ramos - Equipe Ipiranga Racing 8 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gabriel Casagrande - Equipe R Mattheis 9 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gaetano di Mauro - Equipe Vogel 10 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Galid Osman - Equipe Crown Racing 11 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Átila Abreu - Equipe Crown Racing 12 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Ricardo Zonta - Equipe RCM 13 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car

VÍDEO: Filmes e séries de automobilismo para ver durante quarentena do coronavírus

PODCAST #035 - Senna é o melhor piloto de todos os tempos da F1?