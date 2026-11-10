Depois de seis anos, a Bradesco Stock Car Pro Series volta a realizar uma edição da Corrida do Milhão. E será a primeira vez que os irmãos Léo e Rafael Reis, companheiros na equipe CAR Racing, vão participar da prova, que será realizada pela primeira vez no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), ambos com expectativas em alta para a penúltima etapa da temporada de 2026.

Léo faz seu ano de estreia na mais importante categoria do automobilismo brasileiro e já conta com duas vitórias, obtidas em Interlagos e em Curvelo (MG). Agora, o dono do Toyota Corolla Cross número 293 busca ampliar esta marca e destaca as características do circuito gaúcho, que conta com apenas 2.278 metros.

“A gente vem em um ano muito bom, com duas vitórias, e vamos buscar mais. O Velopark é uma pista pequena, com poucas curvas, e um box muito longo. É uma corrida de estratégia, e um Safety Car pode mudar muito a disputa. Por ter um milhão de reais em jogo, às vezes o pessoal pode tentar arriscar para ganhar a corrida, então vai ser uma prova interessante”, disse Léo Reis, que tem o apoio de Bradesco.

Dono do Toyota Corolla Cross número 301 e também em bom momento na temporada, com dois pódios nas últimas três etapas, Rafael também sonha com uma vitória em seu segundo ano na Stock Car. Na pista onde conquistou seu primeiro top-10 na categoria, o piloto destaca a importância de um bom acerto visando um bom lugar no grid de largada.

“O Velopark é uma pista curta e que o acerto, sobretudo nas curvas, e também com o balanço dos freios. Corri nessa pista com o Stock Car pela primeira vez no ano passado e tivemos um bom desempenho, e estamos em um bom momento na temporada, então vamos para cima para buscar a vitória em uma corrida que chama atenção também pelo prêmio”, disse Rafael Reis, que tem o apoio de Bradesco.

As atividades da Stock Car no Velopark serão abertas na sexta-feira, dia em que serão realizados o shakedown e dois treinos livres. O sábado tem a classificação, às 8h30, e a corrida Sprint, às 14h15. A Corrida do Milhão está marcada para o domingo, com largada às 12h10. Band, BandSports e YouTube mostram as corridas.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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