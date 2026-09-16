Léo Reis traz vencedor das 24h de Le Mans para Corrida Endurance da Stock Car pela CAR Racing

Vencedor de duas corridas em sua temporada de estreia na Stock Car, Léo Reis confirmou a chegada do espanhol vencedor das 24 Horas de Le Mans, Albert Costa para fazer dupla com o piloto da CAR Racing na Corrida Endurance da Stock Car Pro Series, prevista para o dia 27 de setembro, em Brasília (DF). Revelação da temporada, Léo destacou o currículo de Albert para a prova que promete duas horas de duração.

“Estou muito ansioso para essa prova inédita. Desde criança eu sempre via essa corrida de duplas da Stock Car, sempre com grandes nomes do automobilismo mundial, e dessa vez não vai ser diferente. Vou ter o prazer de ter ao meu lado o Albert Costa, que já ganhou Le Mans e diversos títulos", disse Léo Reis.

" Nossa expectativa é muito boa, pois a gente vem de uma performance excelente em Curvelo, vindo de vitória. Então vamos em busca de um grande resultado, e vou buscar extrair ao máximo a experiência do Albert”.

Os dois titulares vão disputar uma corrida na Stock Car em que precisarão compartilhar a pilotagem do carro pela primeira vez.

Léo, que venceu em Curvelo, mira um novo bom resultado e destaca a importância da corrida com convidados e o seu parceiro, que tem no currículo uma vitória nas 24 Horas de Le Mans pela classe LMP2, em 2023, e que vem de um vice-campeonato na classe GTD da IMSA na última temporada. O espanhol também disputou a corrida de duplas da Stock Car em 2022.

A programação da Stock Car para a corrida endurance prevê o shakedown e dois treinos livres para a sexta-feira, e a classificação no sábado, a partir de 14h30. A etapa de Brasília contará com uma única corrida, com duas horas de duração, e largada às 12h10 de domingo.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!