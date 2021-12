Líder da Stock Car, Casagrande busca título inédito em Interlagos

Gabriel Casagrande terá um final de semana que poderá colocá-lo no seleto grupo de campeões da Stock Car Pro Series. O piloto da equipe A.Mattheis-Vogel vai em busca do título mais importante do automobilismo brasileiro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), chegando na liderança do campeonato após 11 etapas.

O paranaense tem 25 pontos à frente do concorrente mais próximo, em uma rodada final que, diferente dos anos anteriores, contará com duas corridas e não uma pontuação dobrada.

"Meus concorrentes partirão com tudo para tentar ganhar o campeonato", relembrou Casagrande. "O Daniel (Serra) tem três títulos e sabe como disputar uma final, enquanto o Thiago (Camilo) precisa vencer as duas corridas."

"Não mudarei a postura que tive ao longo do ano e tentarei somar o maior número de pontos possíveis. Vou buscar uma boa classificação no sábado, para largarmos na frente e termos corridas mais tranquilas."

A temporada do dono do carro número 83 é das mais regulares, com duas vitórias, sendo uma em Interlagos e outra no Velocitta, e 12 pódios em 22 etapas disputadas ao longo de 2021. Apenas em uma oportunidade, na rodada dupla em Santa Cruz do Sul, Casagrande não alcançou o pódio em nenhuma das provas.

A Stock Car dá início às suas atividades no sábado (11), com a realização de dois treinos livres e a classificação. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h40, com transmissão da Band na TV aberta, do Sportv na fechada, do canal da categoria no YouTube e em português e inglês no Motorsport.tv, além da cobertura em tempo real do Motorsport.com. Confira os horários aqui.

