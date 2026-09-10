Lucas Kohl anuncia Danilo Dirani como parceiro para a prova de Endurance da Stock Car em Brasília

A Stock Car Pro Series se prepara para um dos momentos mais aguardados do calendário com a realização da corrida Endurance, válida como a nova etapa da temporada, que acontece no dia 27 de setembro no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). Para o desafio de longa duração, o gaúcho Lucas Kohl, que defende a Crown Racing, confirmou que dividirá seu carro com o paulista Danilo Dirani, nome de forte prestígio no automobilismo nacional e internacional.

Com 43 anos, o paulista é reconhecido como um dos competidores mais completos do país. Atualmente na quinta colocação na Copa Truck, Dirani acumula uma trajetória vitoriosa que inclui diversos títulos no kart, passagens de destaque por categorias de monopostos no Brasil e na Inglaterra, o posto de piloto de desenvolvimento da antiga equipe BAR na F1, além de histórico anterior de corridas na própria Stock Car. Atuando também como coach de pilotos em diferentes campeonatos, Danilo traz para o time uma bagagem técnica valiosa.

“Do meu ponto de vista, era até uma escolha óbvia. O Danilo tem uma vasta experiência em carros diferentes, já correu na Stock Car e é muito rápido”, elogiou Lucas. “Tenho certeza de que o Danilo vem para somar muito dentro do time, é uma pessoa fácil de se trabalhar junto, e por isso temos tudo para formar uma ótima dupla e lutar lá na frente”, elogiou Kohl.

Danilo também se mostra empolgado com a oportunidade: “Feliz pelo convite do Lucas em ser o parceiro dele na prova de duplas da Stock Car. A equipe é muito boa e tenho velhos conhecidos lá. Vai ser um clima muito legal durante o fim de semana. Vou tentar somar ao máximo para o Lucas".

"Conheço bem a pista de Brasília, corri de GT3 lá neste ano. Também preciso aprender um pouco sobre o carro novo da Stock, mas ao mesmo tempo ajudar o Lucas a somar bons pontos durante o final de semana. O Lucas é um piloto que tem demonstrado grande evolução e se encaixou bem com o método de trabalho da Crown. Tenho certeza de que vai ser muito positivo correr com ele”, completou.

O conhecimento prévio de Dirani sobre o traçado brasiliense promete ser um trunfo importante no ritmo de adaptação da dupla durante a programação oficial do fim de semana. A aliança busca unir a consistência de Kohl, em constante evolução na categoria, à leitura estratégica do experiente piloto paulista para pontuar forte na etapa.

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