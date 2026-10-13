Lucas Kohl aposta em evolução na busca de bons resultados na Stock Car em Cascavel

De olho nas etapas decisivas da temporada 2026 da Stock Car, Lucas Kohl desembarca em Cascavel (PR) para a disputa da décima e antepenúltima rodada do campeonato. A bordo do carro #95 da equipe Crown Racing, o gaúcho de 28 anos projeta uma performance superior em relação à primeira passagem da categoria pelo Autódromo Zilmar Beux, realizada no fim de março.

Somando 204 pontos na tabela, o piloto aposta na bagagem técnica acumulada e nas atualizações instaladas no carro ao longo do ano para ganhar rendimento no traçado de 3.058 metros, famoso por ser o mais veloz do calendário nacional.

Na segunda etapa disputada no circuito paranaense, um imprevisto na classificação forçou Kohl a largar da 18ª posição. Sem a estratégia ideal para a corrida Sprint, o gaúcho enfrentou tráfego e encerrou a prova em 19º, enquanto na corrida principal precisou abandonar em razão de uma quebra na caixa de direção. Após passar por um revés similar na última etapa, disputada em formato Endurance no Distrito Federal — na qual dividiu o carro com Danilo Dirani e abandonou na sétima volta por problemas de motor —, o foco está voltado em converter o potencial do equipamento em pontos valiosos.

A evolução do conjunto técnico da Crown Racing se reflete nos resultados recentes da temporada, com destaque para o pódio conquistado na sétima etapa, disputada em Santa Cruz do Sul (RS).

“É uma pista de que gosto muito, embora exija bastante trabalho no acerto do carro para encontrar o equilíbrio ideal em um traçado tão rápido. Desde a nossa primeira passagem por Cascavel, o carro evoluiu bastante com as atualizações que implementamos ao longo do ano e o pódio que conquistamos em Santa Cruz do Sul é uma prova clara desse progresso. Confio totalmente na equipe e no trabalho que vem sendo realizado. Nosso objetivo é fazer um fim de semana limpo, contornar os percalços das últimas provas e lutar por bons resultados”, destaca Kohl.

As atividades de pista no Autódromo Zilmar Beux começam nesta sexta-feira com os treinos livres. No sábado, a sessão de classificação ocorre às 8h, enquanto a corrida Sprint tem largada agendada para as 15h30. A prova principal será realizada no domingo, às 12h10.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!