Lucas Kohl projeta melhora após "semanas de estudo" para a segunda etapa da Stock Car

O piloto gaúcho Lucas Kohl já está em solo paranaense para o desafio da segunda etapa da Stock Car Pro Series, que acontece neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Aos 27 anos, o competidor da Crown Racing chega ao oeste do Paraná motivado pela característica única do traçado: com 3.058 metros de extensão, a pista é a mais rápida do calendário, exigindo precisão absoluta em velocidades médias que superam os 170 km/h.

Kohl encara a etapa como um ponto crucial para a consolidação do trabalho desenvolvido junto à equipe neste início de ano. O circuito de Cascavel é conhecido por não permitir erros, especialmente na icônica curva do Bacião, onde a coragem do piloto e o acerto aerodinâmico do carro são testados ao limite.

A etapa também marca uma transição importante para todo o grid, com a introdução de uma nova especificação de pneus trazida pela Hankook que promete alterar a dinâmica de aderência e estabilidade lateral. Para Kohl, a rápida adaptação a essas mudanças será a chave para buscar um resultado de destaque e somar pontos importantes para o campeonato a bordo do Toyota Corolla Cross #95.

“A expectativa é boa, de seguir o trabalho que iniciamos em Curvelo. Foi um início promissor junto do time. Vamos buscar os resultados que não conseguimos em Minas, dar essa volta por cima, começar a recuperação e pontuar bem”, disse o gaúcho, que destacou os desafios do circuito de Cascavel.

“É uma pista bacana, que sempre produz boas corridas, mas é bem difícil de acertar o carro. Será importante chegar com uma base boa, aproveitar bem os treinos livres, sem intercorrências, chegando pronto na sexta-feira e ter treinos limpos, porque a classificação já será no mesmo dia e não dá para ficar experimentando coisas e acabar se perdendo. Conversamos bastante, estudamos tudo. O foco é classificar bem, ficar na metade de cima da tabela e fazer duas boas corridas para pontuar bem”, afirmou Kohl.

As atividades de pista começam na quinta-feira (26) com um shakedown às 17 horas. A sexta-feira (27) ganha mais importância com os treinos livres às 10h10 e às 13h45. A definição do grid de largada acontece ainda na tarde de sexta-feira, a partir das 16h50. No sábado (28), os pilotos alinham para a largada da corrida sprint, que tem duração de 30 minutos mais uma volta, às 10 horas. O domingo (26) encerra a programação com o warm-up às 9h30 e a corrida principal, com 50 minutos mais uma volta de duração, prevista para o meio-dia.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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