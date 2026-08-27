Marinha do Brasil e Stock Car firmam parceria inédita

A Marinha do Brasil e a Stock Car anunciaram, nesta quarta-feira (26), uma parceria inédita no País, unindo duas instituições que compartilham atributos como precisão, disciplina, tecnologia, preparação e trabalho em equipe.

A primeira ação da parceria acontecerá durante a nona etapa da Stock Car, que marca a estreia das corridas endurance no calendário da categoria.

Com três horas de duração, ela será disputada em Brasília (DF), no dia 27 de setembro. A programação contará com atividades e conteúdos institucionais da Marinha, ampliando a experiência de quem estiver no autódromo e alcançando também o público que acompanhar a competição pela televisão e pelas plataformas digitais.

Além da presença física no evento, a parceria prevê a divulgação de conteúdos institucionais da Marinha do Brasil nos canais oficiais e nas plataformas utilizadas pela Stock Car para transmissão e divulgação das corridas. A iniciativa amplia a visibilidade das atividades desenvolvidas pela Força e cria novas oportunidades de contato com o público que acompanha a categoria em todo o Brasil.

"A parceria entre a Marinha do Brasil e a Stock Car vai muito além da presença institucional nos autódromos. Ela aproxima duas grandes referências nacionais que compartilham valores importantes para o público brasileiro. Ao associar sua imagem à Marinha do Brasil, uma de nossas instituições de maior credibilidade e respeito, a Stock Car fortalece sua própria reputação institucional", afirma Lincoln Oliveira, CEO do Grupo Veloci, detentor da Stock Car.

Para o Vice-Almirante Vagner Belarmino de Oliveira, Diretor do Centro de Comunicação Estratégica da Marinha, a parceria representa uma oportunidade de ampliar o diálogo da instituição com a sociedade.

"A Marinha do Brasil mantém canais permanentes de comunicação com a sociedade, apresentando informações sobre sua atuação nas áreas científica, tecnológica, de segurança e social, além de sua contribuição para a proteção da Amazônia Azul".

"A parceria com a Stock Car representa uma oportunidade de aproximação com um público amplo e diversificado, por meio de uma competição de grande alcance nacional. É uma forma de compartilhar informações sobre a atuação da Marinha e sua presença em diferentes regiões do País. Estamos muito satisfeitos com essa iniciativa inédita e com a possibilidade de estreitar ainda mais os laços entre a instituição e a sociedade brasileira", afirma.

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