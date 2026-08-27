Marinha do Brasil e Stock Car firmam parceria inédita
Atividades institucionais acontecerão durante a etapa de Brasília, no Distrito Federal
Foto de: Magnus Torquato
A Marinha do Brasil e a Stock Car anunciaram, nesta quarta-feira (26), uma parceria inédita no País, unindo duas instituições que compartilham atributos como precisão, disciplina, tecnologia, preparação e trabalho em equipe.
A primeira ação da parceria acontecerá durante a nona etapa da Stock Car, que marca a estreia das corridas endurance no calendário da categoria.
Com três horas de duração, ela será disputada em Brasília (DF), no dia 27 de setembro. A programação contará com atividades e conteúdos institucionais da Marinha, ampliando a experiência de quem estiver no autódromo e alcançando também o público que acompanhar a competição pela televisão e pelas plataformas digitais.
Além da presença física no evento, a parceria prevê a divulgação de conteúdos institucionais da Marinha do Brasil nos canais oficiais e nas plataformas utilizadas pela Stock Car para transmissão e divulgação das corridas. A iniciativa amplia a visibilidade das atividades desenvolvidas pela Força e cria novas oportunidades de contato com o público que acompanha a categoria em todo o Brasil.
"A parceria entre a Marinha do Brasil e a Stock Car vai muito além da presença institucional nos autódromos. Ela aproxima duas grandes referências nacionais que compartilham valores importantes para o público brasileiro. Ao associar sua imagem à Marinha do Brasil, uma de nossas instituições de maior credibilidade e respeito, a Stock Car fortalece sua própria reputação institucional", afirma Lincoln Oliveira, CEO do Grupo Veloci, detentor da Stock Car.
Para o Vice-Almirante Vagner Belarmino de Oliveira, Diretor do Centro de Comunicação Estratégica da Marinha, a parceria representa uma oportunidade de ampliar o diálogo da instituição com a sociedade.
"A Marinha do Brasil mantém canais permanentes de comunicação com a sociedade, apresentando informações sobre sua atuação nas áreas científica, tecnológica, de segurança e social, além de sua contribuição para a proteção da Amazônia Azul".
"A parceria com a Stock Car representa uma oportunidade de aproximação com um público amplo e diversificado, por meio de uma competição de grande alcance nacional. É uma forma de compartilhar informações sobre a atuação da Marinha e sua presença em diferentes regiões do País. Estamos muito satisfeitos com essa iniciativa inédita e com a possibilidade de estreitar ainda mais os laços entre a instituição e a sociedade brasileira", afirma.
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários