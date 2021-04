Felipe Massa comemora 40 anos neste domingo, dia 25 de abril. Antes de entrar no cockpit para disputar a primeira etapa da temporada 2021 da Stock Car, ele ganhou uma festa-surpresa na frente do box 15 da equipe Lubrax|Podium Stock Car Team, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com direito à mesa com bolos e doces.

O "parabéns a você" foi uma produção da equipe; da esposa Rafa, mesmo à distância; do irmão e empresário Dudu, que o acompanha em Goiânia, e dos patrocinadores de Massa, com o apoio da Vicar, empresa promotora da Stock Car.

"Fui pego realmente de surpresa", disse Massa. "Um dia muito especial para mim: chegar aos 40 anos, no dia da minha estreia na Stock Car, e receber todo esse carinho da minha equipe, minha família e de todo mundo via redes sociais. Eu fico muito feliz mesmo", disse Massa.

As duas corridas da primeira etapa da Stock Car acontecem neste domingo, a partir das 15h10, com transmissão da do Motorsport.com

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.