Piloto da TMG Racing estreia na pista mineira com dois quartos lugares
Neste domingo, na corrida principal da quinta etapa da temporada 2025 da Stock Car, Felipe Massa repetiu o quarto lugar da corrida sprint do sábado e deixou Curvelo (MG), como o terceiro piloto a somar mais pontos no fim de semana: foram 106. Como comparação, nas quatro primeiras etapas, Massa havia colecionado quebras e somado apenas 63 pontos.
O piloto da equipe TMG Racing largou em sétimo, conseguiu uma ultrapassagem dupla sobre Gabriel Casagrande e Enzo Elias no início da prova, optou pela estratégia de parar no box mais para o fim da janela, saiu do pit stop obrigatório em quarto lugar, colado no terceiro, Felipe Fraga, pressionou, mas terminou mesmo em quarto.
"A confiabilidade dos carros melhorou bastante, houve menos quebras aqui, o que mostra uma evolução da categoria", disse o piloto.
"É muito bom acabar as duas corridas com dois ótimos resultados, com um excelente trabalho da equipe ao longo de todo fim de semana, o que nos fez ter um maior entendimento do carro. Trocamos algumas peças, o que ajudou bastante a chegarmos a esses resultados".
