Mercado Livre entra na Stock Car com Camilo, Ramos e Castroneves na equipe

O Mercado Livre acaba de anunciar a Mercado Livre Racing, sua equipe oficial na Stock Car Pro Series. Operada pela escuderia A.Mattheis, uma das estruturas mais vencedoras da categoria, a Mercado Livre Racing contará com um trio de pilotos formado por Helio Castroneves, Thiago Camilo e Cesar Ramos.

O editor recomenda: Stock Car Stock Car confirma calendário de 2026 com retorno da Corrida do Milhão e inédita prova de Endurance

A iniciativa amplia a presença da marca no território do esporte, que já inclui patrocínio aos pilotos Gabriel Bortoleto e Sergio 'Checo' Pérez, da Fórmula 1.

“Quando falamos de Mercado Livre, falamos de entrega rápida, eficiência e experiência do cliente. A Mercado Livre Racing nasce como uma extensão natural desse DNA, levando para as pistas o mesmo compromisso que temos todos os dias com milhões de usuários e vendedores no Brasil. Nossa entrada na Stock Car Pro Series também fortalece uma vertical estratégica para o negócio, como a de Veículos, Peças & Acessórios, na qual somos líderes de vendas online no Brasil e temos mais de 11 milhões de anúncios ativos, sendo a de maior volume dentro da plataforma”, afirma Roberta Donato, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre.

Staff multicampeão

A operação técnica ficará a cargo da A.Mattheis, uma das estruturas mais vencedoras da história do automobilismo brasileiro, que ostenta um currículo de 68 vitórias, 70 pole positions e cinco títulos de pilotos na Stock Car.

Quatro vezes vencedor das icônicas 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro Helio Castroneves é um dos principais nomes do automobilismo mundial e traz sua relevância global para o time. Ele soma conquistas históricas nos Estados Unidos, incluindo três vitórias consecutivas nas 24 Horas de Daytona (2021 a 2023) e o título do IMSA em 2020. Aos 50 anos de idade e indo para sua segunda temporada completa na competição, o piloto já está adaptado à dinâmica da categoria e pronto para dominar o novo motor V8.

“A energia do time é contagiante. Eu, o Thiago, o Cesinha e toda a equipe técnica estamos extremamente empolgados”, conta Castroneves. “É uma honra ver uma companhia tão incrível, mundialmente conhecida e com o peso do Mercado Livre, investindo forte no automobilismo brasileiro.”

Com 42 vitórias na bagagem, Thiago Camilo é o maior vencedor da Stock Car Pro Series entre os pilotos em atividade. O paulista de 41 anos acumula ainda a impressionante soma de 91 pódios e 29 pole positions em 395 participações.

“Muito feliz em poder representar uma marca tão importante dentro do cenário brasileiro”, ressalta Camilo. “Acredito que vai ser um grande desafio para todos. Tivemos um prazo desafiador para estruturar essa operação de três carros, mas todos estão se empenhando 100% para que já neste início de temporada a gente consiga converter esse esforço em performance e resultado.”

Completando o time, Cesar Ramos traz consistência e entrosamento. Aos 36 anos e com 223 largadas na categoria, ele acumula quatro vitórias, 24 pódios e cinco poles. Uma de suas vitórias ocorreu na etapa de Curvelo (MG) em 2025, partindo da posição de honra no grid - a pista mineira abre a temporada 2026 nos dias 7 e 8 de março.

“Estou muito empolgado. É um projeto incrível e o Mercado Livre é uma marca muito forte, que dispensa apresentações”, celebra Ramos. “O que é muito bacana nisso tudo é que estamos mantendo a mesma estrutura, trabalhando com as pessoas em quem já confiamos - seis anos junto com o Thiago e agora indo para o segundo ano com o Helinho, tudo isso no time do Andreas Mattheis, uma equipe fortíssima.”

Serão 12 etapas no ano, passando também por pistas como Interlagos (SP), Velocitta (SP), Goiânia (GO), Cascavel (PR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Velopark (RS) e Chapecó (SC).

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!