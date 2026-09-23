Mercado Livre Racing aposta em estratégias e sintonia de duplas para prova Endurance da Stock Car em Brasília

O Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), recebe no próximo domingo (27) um dos capítulos mais aguardados e estratégicos da temporada da Stock Car Pro Series. A nona etapa do campeonato abandona o formato tradicional de rodada dupla para realizar a primeira corrida endurance de sua história.

A prova, programada para as 12h15, vai impor desafios inéditos a pilotos e engenheiros: além da divisão do carro entre titulares e convidados, fatores como consumo de combustível, desgaste de pneus sob altas temperaturas e o trabalho nos boxes durante as trocas de pilotos serão cruciais para definir os vencedores.

A Mercado Livre Racing chega à capital federal respaldada pelo excelente momento técnico demonstrado na etapa anterior, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Na ocasião, o gaúcho Cesar Ramos cravou a primeira pole position do time no campeonato e converteu o resultado em vitória na Corrida Principal — o primeiro triunfo da história da equipe na categoria. Para manter o bom momento na tabela de classificação, a equipe definiu formações que combinam alta velocidade, bagagem internacional e entrosamento prévio para encarar o desafio em Brasília.

No carro #30, Cesar Ramos escolheu o carioca Nicolas Costa para ser seu parceiro. A indicação resgata uma amizade iniciada no automobilismo europeu, onde dividiram apartamento no início da década de 2010. Costa, campeão da Porsche Cup em 2023, quinto colocado no atual campeonato da NASCAR Brasil e com passagem recente pela classe LMGTE no Mundial de Endurance (FIA WEC) pela McLaren, traz bagagem técnica refinada e conhecimento prévio da engenharia da A.Mattheis para somar forças na busca pelas primeiras posições.

“Trazer o Nicolas para correr comigo nessa prova em Brasília é uma satisfação enorme. Nossa amizade vem de longe, dos tempos em que moramos juntos na Europa batalhando pelos nossos sonhos, e ele chega muito preparado após vivenciar o mais alto nível do Endurance mundial”, avalia Ramos.

“Estou com muitas expectativas e mais experiente para essa nova oportunidade na Stock Car. O Cesinha é um grande amigo e um baita piloto, e por já conhecer os profissionais da equipe chego me sentindo em casa”, acrescenta Costa.

No carro #21, Thiago Camilo repetirá a parceria que mantém com o jovem Caio Chaves, de 18 anos, no automobilismo norte-americano. Ambos competem juntos pela classe GT4 no IMSA Michelin Pilot Challenge. A familiaridade com a equipe não é novidade para Chaves, que já defendeu as cores da Mercado Livre Racing na etapa de Goiânia, quando substituiu Helio Castroneves. Essa vivência elimina a necessidade de adaptação prévia ao equipamento e à telemetria.

“A escolha do Caio é natural e super estratégica. Já dividimos o carro no IMSA nos Estados Unidos, sei o quanto ele é dedicado e maduro, e quando precisou substituir o Helinho em Goiânia entregou um trabalho impecável. A nossa sintonia no acerto do carro já vem alinhada de fora”, afirma Camilo.

“Voltar ao carro com a bagagem que acumulei e ao lado do Thiago, que é uma inspiração para mim, é a realização de um sonho. Já sei como o time trabalha e meu objetivo é entregar o melhor resultado possível”, destaca Chaves.

O tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, convidou o empresário e piloto Daniel Malzoni, de 48 anos, para dividirem o comando do #06. Com trajetória marcada pela versatilidade, que inclui passagens pelo kart, motovelocidade, rali e o recorde brasileiro de velocidade homologado pela CBA em 2012, Malzoni disputou quatro etapas na pista de Brasília nesta temporada pela Mercedes-AMG Cup e vem cumprindo uma rotina diária no simulador para acelerar a adaptação aos procedimentos da Stock Car.

“Conheço o Daniel há muito tempo e sei o quanto ele gosta de competição e leva tudo a sério. A Corrida de Duplas é a oportunidade de juntar experiências diferentes, e a equipe está muito animada para seguir a evolução após a vitória em Curvelo”, pontua Castroneves.

“Receber o convite de uma lenda do esporte como o Hélio é marcante na minha vida. Tenho me preparado muito e os objetivos são entregar um ritmo consistente, não cometer erros e ajudar o time em Brasília”, projeta Malzoni.

A primeira corrida no formato Endurance da história da Stock Car Pro Series terá largada às 12h15 deste domingo. A prova será transmitida ao vivo em sinal aberto pela Band, além das exibições no canal Bandsports, no portal Terra e no canal oficial Stock Car Channel no YouTube.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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