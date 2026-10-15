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Stock Car Cascavel II

Mercado Livre Racing busca consolidar evolução da temporada no circuito mais veloz do país

Equipe apoia-se em vitória, pole position e pódios conquistados no ano para superar resultado do início da temporada no circuito mais rápido do país

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Helio Castroneves destaca características de alta velocidade da pista paranaense

Helio Castroneves destaca características de alta velocidade da pista paranaense

Foto de: Jose Mario Dias

A Mercado Livre Racing chega a Cascavel (PR) neste final de semana para a disputa da décima e antepenúltima etapa da Stock Car com o objetivo claro de transformar em resultados consistentes a evolução demonstrada ao longo da temporada 2026. O Autódromo Zilmar Beux, traçado de 3.058 metros conhecido por ser o mais veloz do calendário nacional, recebe a categoria pela segunda vez no ano.

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Apesar de a passagem do time pelo circuito em março não ter correspondido às expectativas da equipe, o cenário atual reflete o amadurecimento e a competitividade do conjunto técnico do time. Na bagagem desta temporada, a Mercado Livre Racing já contabiliza uma vitória, uma pole position, dois pódios e uma volta mais rápida, credenciando seus pilotos a brigarem pelas primeiras posições na reta final do campeonato.

Na classificação geral, Cesar Ramos ocupa a 12ª posição com 489 pontos, seguido de perto por Thiago Camilo, 13º colocado com 470 pontos. Helio Castroneves completa o trio do time figurando em 26º, com 253 pontos.

Para Castroneves, o traçado cascavelense apresenta uma característica técnica bastante familiar por conta de seu desenho com predomínio de curvas para a esquerda.

 “O circuito de Cascavel é muito especial porque só tem uma curva para a direita. Para mim, com toda a bagagem e a experiência dos ovais da Indy, virar mais para a esquerda é algo muito natural — até meu pescoço agradece! Brincadeiras à parte, é um traçado de alta velocidade desafiador, mas o time evoluiu bastante desde a última vez que estivemos aqui e estamos prontos para fazer um ótimo trabalho”, comenta Castroneves, que completou a etapa Endurance, de Brasília (DF), na décima posição correndo ao lado de Daniel Malzoni e soma uma volta mais rápida na temporada.

A etapa paranaense traz um retrospecto amplamente favorável para Camilo, que acumula três vitórias no circuito de Cascavel. “É uma pista em que tenho um histórico muito positivo e onde sempre me sinto muito confortável para pilotar. Conseguimos extrair muito aprendizado do nosso carro ao longo do campeonato e a equipe trabalhou forte no desenvolvimento do equipamento. Voltar a Cascavel agora, em um momento decisivo da temporada, é uma excelente oportunidade para colocarmos essa evolução em prática e lutarmos pelas primeiras colocações”, destaca.

Cesar Ramos demonstra otimismo com as evoluções do conjunto, ao ponto de ter conquistado, em Curvelo (MG) na oitava etapa, a pole position e uma vitória dominante na corrida principal. “Cascavel é um circuito onde a eficiência do carro e a precisão do piloto fazem toda a diferença por causa das altíssimas velocidades médias. Nós evoluímos muito desde a nossa primeira visita aqui no início do ano. Já mostramos nesta temporada que temos ritmo para brigar na frente, com vitória e pódio, e o objetivo para este fim de semana é encaixar um trabalho limpo desde os treinos para buscar grandes resultados”.

A programação da décima etapa tem início com os treinos livres na sexta-feira. No sábado, o treino classificatório define o grid às 8h, enquanto a corrida Sprint ocorre às 15h30. A prova principal será realizada no domingo, às 12h10, com transmissão ao vivo pela Band, Terra, Racer Brasil e no canal oficial da Stock Car no YouTube.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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