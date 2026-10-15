Mitsubishi comemora vitória na corrida Endurance da Stock Car em Brasília

A inédita Corrida Endurance da Stock Car Pro Series, disputada neste domingo no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), terminou com celebração para a Mitsubishi em meio a uma prova de resistência extrema sob 33 graus no Planalto Central. A dupla formada por Sérgio Sette Câmara e Lucas Di Grassi levou o carro da Team RC ao topo do pódio na prova de duas horas mais uma volta de duração, garantindo a primeira vitória de Sette Câmara na categoria em seu ano de estreia e a quarta conquista da carreira de Di Grassi.

O triunfo no Distrito Federal foi construído em condições extremas de calor e exigência mecânica. Após a largada, Sette Câmara e Di Grassi contaram com um ritmo consistente do equipamento e uma estratégia precisa nas paradas de box para escalar posições e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

Ao avaliar a conquista, Sette Câmara destacou a resistência do carro e o trabalho de acerto promovido pelo time. “Corrida extremamente dura. Não ajudou o fato ter sido a corrida mais quente do ano: duas horas sob tais condições era muito difícil para qualquer equipamento. Mas nosso carro aguentou muito bem e entregou um excelente desempenho do início ao fim das duas horas de prova. A equipe acertou em cheio com os ajustes que foram feitos depois da classificação e conseguimos entregar muito ritmo, mesmo na parte final, quando o Lucas fez várias ultrapassagens na pista. Estou muito feliz”, declarou o piloto.

Retornando ao grid da categoria para este compromisso especial, Di Grassi ressaltou a evolução do SUV de competição. “Senti uma grande diferença em relação à última vez em que eu havia competido na Stock Car. O carro está mais ágil e evoluiu muito. Por isso eu tive que reaprender, o carro e a pista, com poucos treinos. Na corrida, entretanto, pude empregar experiência e ritmo nos momentos certos e a equipe toda está de parabéns pelo trabalho realizado. É uma vitória que chega em um momento muito especial", afirmou.

A jornada na capital federal também ficou marcada por resultados importantes registrados pelas outras duplas a bordo do Eclipse Cross. Também em sua temporada de estreia, Felipe Bartz conquistou o seu melhor resultado na categoria ao finalizar em sexto lugar ao lado de Enzo Bedani pela Albatroz Racing, demonstrando grande evolução no grid. Outro destaque do dia foi Vicente Orige, que dividiu a condução do carro da Sterling Racing com Jeff Giassi e cruzou a linha de chegada na 11ª posição, alcançando sua melhor marca na presente temporada.

A eficiência dos veículos Mitsubishi ficou evidente pelo alto índice de conclusão em uma prova longa e desgastante, na qual apenas a dupla formada pelos irmãos Felipe e Vitor Baptista não conseguiu completar. Além dos vencedores, a marca posicionou mais dois carros no top-10, com Allam Khodair e Diego Nunes terminando na quarta colocação pela Blau Motorsport, e Gaetano Di Mauro com Felipe Drugovich fechando em nono pela Eurofarma RC.

O desempenho no circuito brasiliense movimentou de forma expressiva a tabela de classificação do campeonato, mantendo a Mitsubishi nas primeiras posições. Fraga permanece na liderança da tabela com 791 pontos, enquanto Di Mauro ascendeu para a vice-liderança com 679 pontos. Com a vitória na Endurance, Sérgio Sette Câmara subiu para a quinta colocação geral com 625 pontos, assegurando três pilotos da marca entre os cinco primeiros colocados da temporada.

A próxima etapa da Stock Car Pro Series será realizada nos dias 17 e 18 de outubro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), com o retorno ao formato tradicional de rodada dupla.

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