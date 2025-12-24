Mobil acompanha Ipiranga e se despede da Stock Car no fim de 2025

Depois de 19 temporadas consecutivas na categoria, sendo as últimas dez a bordo do carro #111 pilotado por Rubens Barrichello e preparado pela equipe Full Time, os lubrificantes Mobil deixam o grid da Stock Car.

Ao longo de quase duas décadas, Mobil se destacou com ativações variadas, patrocinou o evento como lubrificante oficial, deu nome à equipes, venceu Corrida do Milhão e o título de pilotos com Barrichello e apoiou jovens talentos e nomes tarimbados do automobilismo brasileiro.

O envolvimento com a equipe chefiada por Mauricio Ferreira foi a era mais vitoriosa da marca, com direito a título de Rubens e temporadas brilhantes de seu filho mais velho, Dudu Barrichello, que despontou na Stock Car com o carro Mobil #91 para se credenciar a uma vaga no Mundial de Endurance neste ano de 2025, finalizado como a revelação da temporada.

Outro momento importante do ano foi promover a estreia de Antonella Bassani no evento, reafirmando o compromisso da marca de lubrificantes Mobil com a inclusão de mulheres no esporte a motor. Cabe ressaltar que Antonella é a única mulher campeã da história da Porsche Cup, título conquistado com patrocínio Mobil e uma equipe 100% feminina atendendo o carro #72.

A marca seguirá envolvida com o esporte a motor no Brasil, com foco estratégico na Porsche Cup e na Fórmula 1, em alinhamento com sua estratégia global. Essa diretriz reforça uma parceria construída ao longo de mais de 30 anos entre Mobil e Porsche, marcada por inovação, desenvolvimento tecnológico e presença contínua nas principais competições do automobilismo internacional.

“Em nome de Rubens Barrichello e Mauricio Ferreira, agradecemos a todos os pilotos, engenheiros e mecânicos que, desde 2007, defenderam a marca de lubrificantes Mobil na Stock Car com profissionalismo e dedicação. Após 19 anos na categoria, entendemos que as oportunidades de exposição e ativação de marca foram plenamente exploradas. Desejamos muito sucesso à Stock Car e a todo o seu ecossistema", afirmou Marina Teixeira, gerente de marketing dos lubrificantes Mobil.

Mais cedo neste ano, antes mesmo da Grande Final da temporada 2025 da Stock, o Motorsport.com havia revelado que a Ipiranga sairia da categoria, movimento que acabou confirmado dias depois na etapa de Interlagos.

