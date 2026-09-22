Nasr, Drugovich, Barrichello e mais: Confira as duplas da corrida endurance da Stock Car em Brasília
Já estão confirmados campeões e estrelas do WEC, Fórmula E, IMSA e IndyCar
A etapa brasiliense será em formato endurance, disputada em duplas
Foto de: Magnus Torquato
A Stock Car Pro Series se prepara para uma etapa histórica no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Pela primeira vez, a categoria realizará uma etapa endurance, com uma corrida de 2h de duração, a qual será disputada em duplas.
Com 30 pares confirmados, a etapa terá um grid mais do que especial, contando com nomes que passaram por campeonatos como o mundial de endurance (WEC), Fórmula E, IndyCar e sete ex-pilotos de F1. Nesta terça-feira, Rubens Barrichello se juntou a um grupo que já contava com Felipe Massa, Ricardo Zonta, Nelson Piquet Jr., Lucas Di Grassi, Felipe Nasr e Antônio Pizzonia.
Vice-campeão mundial de F1 em 2008, Massa soma 11 vitórias na categoria, todas pela Ferrari, e também defendeu Sauber e Williams. Atualmente no Time Lubrax TMG, Massa terá Caio Collet, titular da IndyCar, como convidado em Brasília. Já Zonta competiu na F1 entre 1999 e 2005 pela BAR, Jordan e Toyota. Hoje, defende a Full Time Gazoo Racing e formará dupla com Antonella Bassani.
Nasr disputou duas temporadas na F1, em 2015 e 2016, pela Sauber. Atualmente, compete na IMSA e soma três vitórias nas 24 Horas de Daytona, uma das principais provas de endurance do mundo. Em Brasília, fará dupla com Felipe Fraga, líder da Stock Car Pro.
Di Grassi disputou a temporada de 2010 da F1 pela Virgin Racing e, posteriormente, tornou-se campeão mundial de Fórmula E em 2016/2017. Neste ano, encerrou sua trajetória na categoria após 14 vitórias e 42 pódios. Di Grassi já teve boas passagens pela Stock Car e, em 20 provas disputadas, soma três vitórias, três pódios e duas poles. Em Brasília, será o convidado de Sérgio Sette Câmara.
Piquet Jr. disputou a F1 entre 2008 e 2009 pela Renault e, anos mais tarde, tornou-se o primeiro campeão mundial da história da Fórmula E, em 2014/2015. Vencedor na capital federal no retorno da Stock Car ao circuito em 2025, Nelsinho dividirá o carro com Rafael Suzuki. Piquet retorna à categoria após ter iniciado a temporada 2026, na qual conquistou duas vitórias, uma pole e três pódios.
Pizzonia esteve na F1 entre 2003 e 2005, defendendo Jaguar e Williams. O amazonense também competiu na Stock Car entre 2007 e 2019 e soma três vitórias na categoria. Em Brasília, será o convidado de Julio Campos.
Barrichello completa a relação. Em 322 largadas na F1 entre 1993 e 2011, conquistou 11 vitórias e foi vice-campeão mundial em 2002 e 2004. Ao longo de sua trajetória na categoria, defendeu a Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP e Williams. Em Brasília, voltará a para a Full Time e dividirá o carro com o filho Fernando Barrichello, que estreia na categoria.
Duplas da corrida endurance da Stock Car Pro Series
A.Mattheis Vogel
#12 – Lucas Foresti / Rafael Martins
#83 – Gabriel Casagrande / Gabriel Robe
A.Mattheis/TMG
#27 – Renan Guerra / William Freire
#73 – Enzo Elias / Gianluca Petecof
Albatroz Racing
#24 – Felipe Bartz Barrichello / Enzo Bedani
Blau Motorsport
#18 – Allam Khodair / Diego Nunes
#29 – Daniel Serra / Marcos Gomes
Car Racing
#293 – Léo Reis / Albert Costa-ESP
#301 – Rafael Reis / Alberto Cattucci
Crown Racing
#81 – Arthur Leist / Gabriel Koenigkan
#95 – Lucas Kohl / Danilo Dirani
Eurofarma RC
#1 – Felipe Fraga / Felipe Nasr
#11 – Gaetano Di Mauro / Felipe Drugovich
Full Time Gazoo Racing
#10 – Ricardo Zonta / Antonella Bassani
#80 – Alfredinho Ibiapina / Pedro Piquet
Full Time Sports
#8 – Rafael Suzuki / Nelson Piquet Jr.
#111 – Rubens Barrichello/ Fernando Barrichello
Mercado Livre Racing
#6 – Helio Castroneves / Daniel Malzoni
#30 – César Ramos / Nicolas Costa
Mercado Livre Racing Team
#21 – Thiago Camilo / Caio Chaves
Scuderia Chiarelli
#0 – Cacá Bueno / Sergio Ramalho
#22 – André Moraes / André Negrão
Sterling Racing
#121 – Felipe Baptista / Victor Baptista
#444 – Vicente Orige / Jeff Giassi
Team RC
#7 – Sergio Sette Câmara / Lucas Di Grassi
#38 – Zezinho Muggiati / Dennis Dirani
Time Lubrax TMG
#4 – Julio Campos / Antônio Pizzonia
#19 – Felipe Massa / Caio Collet
Valda-Cavaleiro Sports
#85 – Guilherme Salas / Arthur Gama
#90 – Ricardo Maurício / Dennis Navarro
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