Nasr e Drugovich participam de prova em dupla da Stock Car; 'Felipes' irão dividir carro com Fraga e Di Mauro

Três Felipes e um Gaetano é uma combinação de nomes que já está circulando nos bastidores da Stock Car e representa a força do quarteto que a Eurofarma-RC levará para a primeira Corrida Endurance da Stock Car, em Brasília. Atual bicampeão da Stock Car e líder do campeonato, Felipe Fraga dividirá o carro com Felipe Nasr, ex-Fórmula 1 e tricampeão consecutivo das 24 Horas de Daytona. Do outro lado do box, o companheiro de equipe Gaetano Di Mauro, atual vice-campeão da Stock Car, formará dupla com Felipe Drugovich, campeão da F2 e piloto na Fórmula E.

Apesar da formação ser inédita, tanto Nasr quanto Drugovich já participaram da corrida de duplas anteriormente. Nasr esteve na edição de 2018, em Interlagos, como convidado de Ricardo Maurício, terminando a corrida na quarta posição. Drugovich disputou a Corrida de Duplas pela primeira vez em 2022, também em Interlagos, como convidado de César Ramos.

Somados, os quatro pilotos brasileiros carregam títulos na Stock Car, F2, IMSA, F3 Inglesa, Fórmula BMW Europeia, Sprint Race e Endurance Brasil. Também acumulam experiências na F1, Fórmula E, WEC, DTM, Porsche Cup e nas principais provas de longa duração do automobilismo mundial. "Será um trabalho muito interessante também para a equipe, uma troca muito rica, como sempre, vamos aproveitar o melhor da experiência de cada um para termos um bom resultado", diz Rosinei Campos, chefe da equipe.

A Eurofarma-RC já conquistou duas edições da prova, em 2015 com a dupla Ricardo Maurício e Nestor Girolami, em Goiânia, e em 2018 com Daniel Serra e João Paulo Oliveira, em Interlagos. A edição de 2026 vai acontecer em Brasília de 25 a 27 de setembro, e será a sexta na história da categoria, mas a primeira com corrida de três horas de duração.

FELIPE FRAGA E FELIPE NASR

A parceria entre Fraga e Nasr será inédita, mas os dois já dividiram pistas como nas 24 Horas de Daytona de 2022, quando os dois venceram suas respectivas categorias. Eles também participaram da Corrida de Duplas da Stock Car de 2018, como adversários. Nos últimos anos, os dois voltaram a se encontrar com frequência no campeonato de endurance dos Estados Unidos.

"É um prazer dividir o carro com o Nasr, é um cara que, para mim, está no auge da carreira dele. É um piloto em quem eu me espelho muito, por estar onde está, correndo nos protótipos do IMSA, que é uma categoria em que eu também estou competindo, andando nos Hypercars, que é um sonho que eu ainda tenho. Poder dividir o carro com um cara como ele, que ganhou três Daytonas e está em altíssima performance, é uma honra. Fico feliz por ele ter aceitado esse convite para dividir o carro comigo na Stock Car. A gente vai trabalhar muito. Vai ser uma experiência incrível, uma troca incrível, para conseguirmos, se Deus quiser, uma vitória para a Eurofarma RC.", diz Fraga.

“Muito feliz em retornar à equipe Eurofarma, dessa vez ao lado do Felipe Fraga, um piloto que admiro muito e que vem fazendo uma temporada incrível. E para completar, correr em casa em Brasília pela primeira vez vai ser muito especial, cidade onde cresci e tenho muita admiração. O objetivo é somar com o trabalho que o time vem fazendo. Tenho muito respeito pelo Meinha, e vai ser uma grande oportunidade dividir o carro com o Felipe nessa etapa de duplas. Quero agradecer a todos da equipe Eurofarma pela confiança e não vejo a hora de começar a trabalhar juntos”, diz Felipe Nasr.

GAETANO DI MAURO E FELIPE DRUGOVICH

Gaetano Di Mauro também terá ao seu lado um piloto de carreira internacional. Campeão da F2 em 2022, Felipe Drugovich foi piloto reserva da Aston Martin na F1 e atualmente está no Campeonato Mundial de Fórmula E.

Assim como Nasr e Fraga, a dupla Gaetano Di Mauro e Felipe Drugovich já se encontraram em diferentes competições, como a Porsche Cup. O encontro mais recente aconteceu em julho de 2026, nos 300 km do Algarve.

“O Drugovich é um amigo de longa data, a gente esteve junto desde o kart, na Europa, moramos na mesma cidade. É um amigo que eu tenho para a vida. Eu sei da capacidade profissional dele também e tenho certeza de que vamos formar uma dupla forte para disputar essa corrida tão importante.”, diz Gaetano.

“Estou animado de poder participar dessa corrida, ainda mais agora, com uma oportunidade dessas para correr pela Eurofarma e com o Gaetano, que é um amigo de longa data, enfim, acho que vai ser uma experiência muito boa para mim. Também tem a pista de Brasília, onde nunca andei. Mas, por todos os vídeos que vejo, estou muito animado para andar lá. É uma pista que parece ser muito divertida de correr", comenta Drugovich.

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