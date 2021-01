‘Nelsão’ de volta às pistas? Nelsinho Piquet revela detalhes da chegada de novo time à Stock Car

A temporada 2021 da Stock Car terá uma grande novidade no grid: a MX Piquet Sports, equipe que além de Nelsinho Piquet, que será um dos pilotos, também terá Nelson Piquet como um dos comandantes do novo time.

O piloto, que utilizará o modelo Toyota em seus carros, falou sobre a nova equipe em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, durante o programa especial sobre o primeiro ano da marca de origem japonesa na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Além disso, Nelsinho atualizou a situação dos projetos do livro e do filme sobre a carreira de ‘Nelsão’, com a grande possibilidade da biografia do tricampeão mundial de F1 ser lançada já em 2021.

