Nelsinho Piquet faz jornada dupla com Stock Car e TCR em Curvelo

Duas das principais categorias do automobilismo na América do Sul se encontrarão no próximo fim de semana (16 e 17/08). O Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), será o palco da quinta etapa da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series e também da sétima rodada do atual campeonato do TCR South America Banco BRB.

Para Nelson Piquet Jr., será a oportunidade de colocar à prova sua consagrada versatilidade no esporte a motor. Em grande fase, o piloto viverá jornada dupla e vai correr tanto na Stock Car como no TCR, encarando um desafio inédito na carreira.

Com larga experiência a bordo de modelos de conceitos completamente distintos, da Fórmula 1 à Fórmula E, passando pela Nascar, GT3, protótipos LMP1 e LMP2 no Mundial de Endurance e até UTVs no rally, Piquet Jr. corre na BRB Stock Car como piloto da Scuderia Bandeiras e acelera o Mitsubishi Eclipse Cross.

Nelsinho vive um grande momento: na disputa da quarta etapa do calendário, no Velocitta (SP), venceu a corrida principal, em julho. Paralelamente, conquistou as três últimas pole positions colocadas em jogo no TCR a bordo do Honda Civic Type R FL5 da equipe argentina Squadra Martino.

A jornada em Curvelo traz uma programação intensa para Nelsinho. Na sexta-feira, o cronograma compreende atividades de pista da BRB Stock Car, com dois treinos livres. No sábado, Piquet Jr. terá pela frente a sessão classificatória pela Stock e um treino livre pelo TCR, pela manhã.

No período da tarde, o piloto vai fazer mais um treino livre na categoria continental (às 13h10), a corrida sprint válida pela Pro Series (às 14h40) — a sua 150ª pela categoria — e volta ao volante do Honda Civic para a definição do grid de largada do TCR South America/TCR Brasil a partir de 16h05.

O domingo intenso de dobradinha para Piquet Jr. será concluído com três corridas: duas pelo conceito TCR (às 9h40 e fechando a etapa, às 14h10), e a prova principal da BRB Stock Car, a partir de 12h10.

Esforço mental e físico

Nelsinho ressaltou o que espera experimentar na primeira das quatro ‘dobradinhas’ programadas para o restante do calendário neste ano. “Vou andar com dois tipos de carro totalmente diferentes. Claro que vai demandar um pouco de esforço mental e físico. Será cansativo fazer quatro corridas no fim de semana, mas esse é o desafio, e a gente vai se preparar para isso”, salientou.

Depois de um período de adaptação ao formato do campeonato e à pilotagem do Honda Civic Type R FL5, Nelsinho se vê pronto para brigar por resultados importantes na TCR.

“Facilita um pouco quando você conhece as pistas, quando se sente um pouco mais próximo de casa. Quando corremos no Brasil, as viagens são menos longas e a gente se sente um pouco mais confortável, por conhecer as pistas um pouco mais. A maioria das pistas em que a gente correu até agora foram novas para mim”, explicou.

“Então agora, conhecendo um pouco mais o carro e mais as pistas, deve ser uma metade do campeonato um pouco mais fácil”, ponderou Nelsinho. “Mas todos os pilotos aqui são muito profissionais e, independente do país e da pista onde estiverem, todos vão andar muito bem”, complementou.

“Seguindo para o Brasil, agora temos o campeonato brasileiro de TCR, além do South America. Talvez aumente a chance de ganhar um campeonato, mas obviamente que o foco é, independente disso, ganhar o maior número de corridas para tentar conquistar o título sul-americano também”, finalizou Nelsinho Piquet.

