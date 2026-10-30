Nelsinho Piquet será o primeiro piloto da Fittipaldi na Stock Car

A equipe Fittipaldi antecipará sua estreia na Stock Pro Series e vai estar no grid da Corrida do Milhão, marcada para 15 de novembro, no Autódromo Velopark, no Rio Grande do Sul. O time, liderado por Christian Fittipaldi, terá Nelsinho Piquet como piloto, reunindo novamente dois sobrenomes históricos do automobilismo brasileiro.

O projeto havia sido apresentado oficialmente em 17 de outubro, durante a etapa de Cascavel, com a previsão de iniciar suas atividades na temporada de 2027. Entretanto, a renovação do patrocínio de Nelsinho com a Motul permitiu que a equipe antecipasse seus planos e participasse das provas dos dias 14 e 15 de novembro.

“A minha renovação com a Motul, anunciada ontem (29), proporcionou a oportunidade de estrearmos já em 2026”, contou Nelsinho.

Christian Fittipaldi, que divide a liderança da operação com os engenheiros Eduardo Akel e Adilson Morari, destacou a importância de iniciar o projeto em uma das provas mais tradicionais do automobilismo nacional.

“Será importante para a nossa equipe estrearmos em um palco importante como a Corrida do Milhão e com um piloto experiente, veloz e vencedor como o Nelsinho, além do apoio de uma marca com uma enorme tradição de sucesso mundial no esporte, que é a Motul. Por tudo isso, estamos muito felizes e motivados”, completou Christian Fittipaldi.

A chegada da equipe também representa a continuidade da trajetória das famílias Fittipaldi e Piquet no automobilismo. Juntas, elas somam cinco títulos mundiais de Fórmula 1, conquistados por Emerson Fittipaldi, campeão em 1972 e 1974, e Nelson Piquet, vencedor dos campeonatos de 1981, 1983 e 1987.

O retorno do nome Fittipaldi como equipe também remete à experiência da família na F1. Sob o comando de Wilsinho Fittipaldi, pai de Christian, a escuderia brasileira estreou na categoria com o FD01, projeto desenvolvido no país. Ao longo de sua trajetória, o time contou com pilotos como Ingo Hoffmann, Chico Serra e Keke Rosberg, que posteriormente conquistaria o título mundial de 1982 pela Williams.

Apesar de a equipe ser uma novidade no grid, a parceria entre Christian e Nelsinho já acumula resultados expressivos na Stock Car. Desde 2025, quando passaram a trabalhar juntos, com Christian na chefia da equipe, foram quatro vitórias: duas na temporada passada, no Velocitta e em Brasília, e outras duas em 2026, em Cascavel e Cuiabá.

Agora, a dupla buscará ampliar esse retrospecto na Corrida do Milhão, competição que marcará o início de uma nova fase para a família Fittipaldi no automobilismo brasileiro.

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