A Mercado Livre Racing confirmou a primeira de suas três duplas para a disputa da corrida Endurance da Stock Car, que será realizada no dia 27 de setembro em Brasília (DF), no Autódromo Internacional Nelson Piquet. Para o nono encontro da temporada, o titular Cesar Ramos terá ao seu lado o carioca Nicolas Costa.

Aos 34 anos e com experiência internacional, Costa vive grande fase no cenário brasileiro. Atual quarto colocado na NASCAR Brasil, onde já soma duas vitórias no campeonato, o carioca possui um currículo diversificado que começou nos monopostos com o título da extinta Fórmula Futuro e seguiu com carreira no exterior.

Em 2023, Costa sagrou-se campeão da Porsche Cup e, no ano seguinte, disputou a temporada completa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) a bordo de uma McLaren na classe LMGTE. Em sua trajetória na Stock Car, Nicolas acumula duas participações anteriores, ambas justamente em provas de duplas, nas edições de 2013 e 2014.

"Estou com muitas expectativas, e o Cesar também, especialmente depois da última prova. Vai ser bem legal. É uma outra situação na minha carreira, estou mais experiente, e agora tenho mais clareza sobre o que posso fazer, sentir menos a pressão, etc...", começou Nicolas.

"Minha relação com o Cesinha é de uma amizade antiga: dividimos apartamento quando moramos na Itália, ali entre 2010 e 2011, e poder dividir um carro de Stock Car com ele vai ser uma grande alegria"

"É uma pessoa pela qual tenho grande consideração – um cara muito querido por todos e um baita piloto. E já vou chegar dentro da Mercado Livre Racing tendo uma boa relação com os profissionais na estrutura da A.Mattheis, que já conheço e tenho trabalhado junto de alguns deles em outras categorias. Por isso vou chegar já me sentindo em casa".

"Trazer o Nicolas para correr comigo nessa prova de Endurance em Brasília é uma satisfação enorme para mim e para toda a equipe. Nossa amizade vem de longe, dos tempos em que moramos juntos na Europa batalhando pelos nossos sonhos no automobilismo, e poder dividir o cockpit com ele na Stock Car tem um significado muito especial", disse Cesar.

"O Nicolas é um piloto extremamente rápido, versátil e que chega muito preparado após vivenciar o mais alto nível do Endurance mundial. Ele já conhece bem a estrutura da A.Mattheis e tenho certeza de que nossa sintonia dentro e fora da pista será um diferencial importante para lutarmos pelas primeiras posições no fim de semana”, disse o gaúcho.

Com a confirmação da dupla formada por Cesar Ramos e Nicolas Costa, a Mercado Livre Racing dá mais um passo importante em sua preparação para a etapa brasiliense. Os convidados que formarão dupla com os titulares Thiago Camilo e Helio Castroneves serão anunciados em breve.

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