O mês de agosto foi marcado por uma verdadeira maratona para Arthur Gama, que viveu quatro semanas consecutivas de atuação no automobilismo em diferentes funções. Primeiro, disputou a 5ª etapa da Stock Car em Curvelo (MG). Na sequência, esteve no Velocitta como coach da NASCAR Brasil pela equipe Full Time. Logo depois, embarcou para Portugal, onde atuou como piloto consultor na Porsche Cup. Agora, já em setembro, o gaúcho volta ao carro #9 da Full Time para disputar a 6ª etapa da Stock Car Pro Series, em Cascavel (PR).

Na temporada de estreia, Gama tem acumulado aprendizados a cada passagem pela pista. No Velocitta, avançou ao Q2 e conquistou seu melhor resultado no sprint (P13). Já em Curvelo, mostrou competitividade desde os treinos, figurando entre os 10 mais rápidos em uma das sessões. Nas corridas, no entanto, enfrentou contratempos: como uma quebra de motor na corrida de domingo que encerrou sua participação quando era um dos estreantes de destaque. Apesar dos imprevistos, o desempenho reforçou sua capacidade de adaptação ao novo pacote técnico da categoria.

Pela segunda vez em 2025, o Autódromo Internacional Zilmar Beux será o palco do final de semana. O traçado de 3.058 metros combina trechos de alta velocidade com curvas de exigência técnica, como a lendária curva do Bacião. Na segunda etapa da temporada, disputada em maio, Gama enfrentou dificuldades com o carro #9 que impediram o jovem piloto de converter os bons treinos em resultado nas corridas.

Apesar dos desafios recentes, o histórico do gaúcho no traçado paranaense é positivo. Em 2024, pela Stock Series, conquistou a pole position, venceu a corrida 2 e foi ao pódio nas outras duas provas do final de semana. No ano anterior, também havia subido ao pódio na Nascar Brasil (P2 na corrida 1) e somado resultados consistentes em seu primeiro ano na Stock Series, sempre entre o top 6 da categoria.

"A expectativa para Cascavel é seguir evoluindo, como temos feito junto com a equipe. A cada etapa conseguimos melhorar a performance e entender melhor o carro. Agora, eu quero extrair um pouco mais de mim na pista, já que na outra passagem por Cascavel não conseguimos o resultado esperado. O objetivo é fazer duas boas corridas, somar pontos importantes e subir na tabela do campeonato.”

“Este ano também tem sido especial por poder trabalhar em outras categorias além da Stock Car. É uma experiência que me deixa muito feliz, porque sempre quis viver do automobilismo em diferentes frentes. Até o fim da temporada, não tenho mais finais de semana livres porque atuo como coach na Nascar Brasil, trabalhando no rádio com o Alfredinho, e na Porsche Cup participo como coach na Trophy e piloto consultor da categoria, testando todos os carros. É uma rotina intensa, mas muito gratificante.”

A programação oficial do final de semana começa nesta sexta-feira (5) com o shakedown às 9h, seguido do primeiro treino livre às 11h20 e do segundo treino livre às 15h25. No sábado (6), a primeira atividade será a classificação, marcada para 10h10, e à tarde acontece a corrida sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, às 14h30. No domingo (7), a etapa se encerra com a corrida principal, às 14h07, prevista para 50 minutos mais uma volta.

