Pedro Piquet será dupla de Alfredinho Ibiapina na corrida Endurance da Stock Car

Prova mais longa da história da Stock Car, a Endurance está prevista para ser disputada no dia 27 de setembro, em Brasília (DF), e a equipe Full Time anuncia a presença de Pedro Piquet, em parceria com Alfredinho Ibiapina. Os dois pilotos são amigos desde a época do kart e prometem acelerar forte nesta que é a nona etapa da temporada.

“Ninguém melhor do que um piloto que é da casa e já conhece bastante a pista. Eu já dividi pódios com o Pedro Piquet nas corridas de shifter no kart. Vamos em busca de um grande resultado junto com ele”, diz Ibiapina, que tem apenas 18 anos e já soma dois pódios em seu ano de estreia na Stock Car.

Filho do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, Pedro tem 28 anos e foi bicampeão da extinta F3 Brasil (2014 e 2015). Antes mesmo das conquistas nacionais no automobilismo, começou sua carreira internacional nos monopostos em 2013, quando correu seis provas da Toyota Racing Series, na Nova Zelândia.

Piquet também tem passagens por diversas outras categorias como Fórmula 2, Fórmula 3 Europeia e FIA, além de ter disputado a Corrida de Duplas da Stock Car em 2022, quando acelerou ao lado de seu irmão em Interlagos.

“Agradeço ao Alfredinho pelo convite. Estou muito feliz de poder participar dessa corrida de duplas em Brasília, minha casa, nesse time fantástico. Eu também estou muito animado de poder andar no carro novo (da Stock Car), ainda não tive essa experiência, então vamos atrás do melhor resultado possível em casa”, diz Pedro Piquet.

O regulamento e programação da prova em Brasília serão divulgados em breve pela Stock Car.

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