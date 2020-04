Petecof revela como se tornou o “filho de Ricardo Zonta”

Por causa da pandemia de coronavírus, grande parte dos pilotos pelo mundo, incluindo Gianluca Petecof, aguardam as resoluções das autoridades de saúde, FIA e – no caso do brasileiro - da Fórmula Regional Europeia para poder voltar a ativa na pista, bem como voltar a frequentar a Academia da Ferrari e o QG da Prema, sua equipe na categoria.

Enquanto isso não ocorre, na Inglaterra ele permanece treinando fisicamente e no seu simulador. Nesta semana, Petecof participou de uma Live no Instagram do Motorsport.com , em que revelou uma história curiosa, de quando acabou virando o filho de Ricardo Zonta.

“Quando eu entrei na Shell, em 2015, eu tinha 12 anos de idade na época, e fui assistir algumas corridas da Stock Car durante aquela temporada”, disse Petecof. “Em Tarumã, naquela época, eles estavam proibindo a entrada de menores no paddock, exceto os filhos de pilotos.”

“Não queriam me deixar entrar, e acabei falando que eu era o filho do (Ricardo) Zonta para conseguir entrar no paddock e até hoje nós fazemos essa brincadeira.”

Sonho de correr em Interlagos

Morando fora do Brasil desde cedo, após carreira no kart, Petecof admitiu que tem um sonho de correr em Interlagos, local que ainda não estreou.

“Sendo brasileiro e com toda a tradição, Interlagos é um grande sonho. Nunca guiei lá. A única volta que consegui dar lá foi de kart, em uma filmagem que fizemos com a Shell em 2016.”

“Guiar lá no futuro, em uma categoria top, seria um grande orgulho.”

Confira imagens de Gianluca Petecof na Europa, nas F4 Italiana e Alemã em 2019

Galeria Lista Gianluca Petecof 1 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof 2 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof 3 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof 4 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof 5 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof 6 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof 7 / 22 Foto de: Divulgacao Gianluca Petecof - F4 Italiana em Mugello 8 / 22 Foto de: Prema Powerteam Gianluca Petecof - F4 Italiana em Mugello 9 / 22 Foto de: Prema Powerteam Gianluca Petecof - F4 Italiana em Mugello 10 / 22 Foto de: Prema Powerteam Gianluca Petecof - F4 Italiana em Mugello 11 / 22 Foto de: Prema Powerteam Gianluca Petecof - F4 Italiana em Mugello 12 / 22 Foto de: Prema Powerteam Dennis Hauger, Van Amersfoort Racing BVDennis Hauger, Van Amersfoort Racing BV, e Gianluca Petecof, Prema Powerteam 13 / 22 Foto de: acisportitalia.it Gianluca Petecof, Prema Powerteam 14 / 22 Foto de: acisportitalia.it Gianluca Petecof, Prema Powerteam 15 / 22 Foto de: acisportitalia.it Gianluca Petecof, Prema Powerteam 16 / 22 Foto de: acisportitalia.it Gianluca Petecof, Prema F4 alemã, Nurburgring 17 / 22 Gianluca Petecof, Prema F4 alemã, Nurburgring 18 / 22 Gianluca Petecof, Prema F4 alemã, Nurburgring 19 / 22 Gianluca Petecof, Prema F4 alemã, Nurburgring 20 / 22 Gianluca Petecof, Prema F4 alemã - Zandvoort 21 / 22 Foto de: Prema Powerteam Gianluca Petecof, Prema F4 alemã - Zandvoort 22 / 22 Foto de: Prema Powerteam

Ayrton Senna: 60 fatos e feitos da lenda da F1