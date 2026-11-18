A temporada de 2027 da Stock Car terá uma nova equipe no grid: a Petrópolis Competições, time que vai suceder a AMattheis Vogel a partir do ano que vem. O time será comandada por Elio Seikel e manterá o paranaense Gabriel Casagrande, dono de três títulos na categoria máxima do esporte a motor brasileiro, e traz ainda Rubens Barrichello, bicampeão da Stock Car e brasileiro com mais largadas na Fórmula 1.

Casagrande venceu os três campeonatos defendendo a AMattheis Vogel, em 2021, 2023 e 2024, e está empatado na vice-liderança do campeonato após a Corrida do Milhão, restando uma etapa. O piloto destacou a alegria em fazer parte da estrutura do time nessa nova fase e com um nome diferente.

“Vamos correr na Petrópolis Competições, equipe que está nascendo assim como surgiu em 2021 a AMattheis Vogel. Agora em 2027 nasce a Petrópolis Competições. Estou muito feliz de fazer parte da estrutura. Na verdade, é uma mudança de nome. A gente vai seguir com o mesmo time de engenheiros e mecânicos que, juntos, conquistamos os três títulos. Estou muito feliz, contente, e quero agradecer a eles por mais essa oportunidade”, disse Casagrande.

Barrichello fez sua estreia na Stock Car no final da temporada de 2012, e desde então trilhou uma carreira com duas conquistas de títulos, em 2014 e 2022. O piloto, que disputou algumas etapas do campeonato deste ano, está empolgado para esse novo momento da carreira, quando passa a integrar a Petrópolis Competições.

“Eu volto ao grid da Stock Car em 2027 defendendo a AMattheis Vogel, que no ano que vem passa a se chamar Petrópolis Competições. Eu vou ser companheiro de equipe do Gabriel Casagrande e estou muito feliz com esse retorno ao grid e também pelo anúncio para o ano que vem”, disse Rubens Barrichello.

A manutenção de Casagrande e a chegada de Barrichello são celebradas por Seikel, que vai liderar essa nova fase da equipe a partir de 2027. O profissional destaca a parceria com o tricampeão da Stock Car, que chegará ao sétimo ano na próxima temporada, e destaca a chegada de Rubens ao time.

“A gente tem que agradecer ao Gabriel, pois iremos para a nossa sétima temporada juntos, em que tivemos muitas conquistas ao longo desse período. E a gente deseja as boas-vindas ao Rubens Barrichello, que é reconhecido mundialmente e ídolo de muitos brasileiros. Estamos muito felizes em contar com o Rubens em nossa equipe”, diz Elio Seikel.

O nome Petrópolis Competições remete ao local de formação da equipe, em Petrópolis (RJ), ainda em 1985, quando Wulf Seikel, pai de Elio Seikel, se uniu a Mauro Vogel para montar uma estrutura visando o Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Ao longo dos anos a equipe adota o nome de Vogel e acumula títulos na Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet e Fórmula 3. Em 2021, o time dos irmãos Elio, Kiko e Sabrina se une a Andreas Mattheis, formando a AMattheis Vogel, e a equipe fatura três títulos da Stock Car, todos com Casagrande.

“Quando a nossa equipe foi fundada, ela nasceu como ‘Petrópolis Competições’, em uma parceria do meu pai com o Mauro Vogel, e ao longo dos anos conquistamos títulos em diversas categorias, incluindo mais recentemente na Stock Car com o Gabriel. Então, voltar a usar esse nome também é uma alusão a história da nossa própria trajetória no automobilismo”, completa Seikel.

A estreia da nova equipe será realizada no dia 7 de março, quando a temporada de 2027 será aberta, ainda em local a ser definido.

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