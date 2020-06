Pilotos Shell se dizem prontos iniciar temporada 2020 da Stock Car

A maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo está pronta para ver seus carros novamente em ação pela Stock Car no próximo fim de semana. A Shell aguarda a categoria confirmar a realização da etapa de abertura da temporada em Cascavel, observando rigoroso protocolo de segurança que já foi encaminhado aos pilotos.

A ser confirmada a etapa, será uma jornada de grandes novidades para os quatro pilotos Shell. Ricardo Zonta, Átila Abreu, Galid Osman e Gaetano di Mauro têm novas equipes e novos carros para 2020.

Zonta é o único competidor do quarteto da Shell a correr com o novo Toyota Corolla em 2020. O curitibano passa a defender a RCM, um dos times de Rosinei Campos, chefe da organização tricampeã da Stock Car por equipes. Se a cooperação com a escuderia paranaense é novidade para Zonta, o elo com a montadora tem história: Zonta foi piloto Toyota na F1 por quatro temporadas (duas delas como titular) e defendeu suas cores com equipe própria no extinto Campeonato Brasileiro de Marcas.

Átila Abreu e Galid Osman serão companheiros de equipe em outra organização multicampeã da Stock Car. A equipe Shell V-Power passa agora a ser preparada pela Crown Racing, sob a batuta do ex-piloto Duda Pamplona. O time baseado em Petrópolis é bicampeão da categoria e vai preparar dois Chevrolet Cruze em 2020. Átila venceu em Cascavel nas duas últimas temporadas e colocou o carro #51 na pole em 2012, quando o desafiador circuito do oeste do Paraná fez seu retorno à Stock Car.

Estreante do ano em 2019, Gaetano di Mauro agora tem seu Chevrolet Cruze #11 preparado pela Vogel Motorsport. A equipe também tem sede em Petrópolis e é uma das mais tradicionais do grid da Stock Car, tendo levado diversos jovens pilotos a poles e vitórias ao longo de sua trajetória.

“Estou muito animado em voltar a correr depois de tanto tempo”, disse Átila. “Foi mais de meio ano longe das competições da Stock Car, então é muito bom voltar. Tivemos um primeiro contato com o carro novo na semana passada e gostei muito do trabalho com a equipe. Poder voltar a correr na pista onde venci minha última prova na categoria, no ano passado, e uma pista que eu sempre gostei, é muito especial. Cascavel, se não for a minha pista preferida, é uma delas, então estou com o ânimo em alta.”

“Atravessamos um período muito difícil para todos, com muitas famílias perdendo pessoas próximas”, disse Zonta. “Então para o esporte voltar temos que tomar todos os devidos cuidados: no automobilismo a preocupação com segurança está sempre presente e agora ainda mais precisamos de atenção.”

“Estou bem feliz com a possibilidade de voltarmos a correr”, relatou Galid. “Acho que agora era o momento limite para conseguirmos realizar um bom campeonato em 2020, então estou bastante animado. Será minha primeira corrida pela equipe Crown. Fizemos o teste na semana passada e o carro se comportou bem. A regularidade será fundamental para o campeonato, uma vez que será um campeonato de tiro curto. Tenho como meta pontuar o máximo possível em todas as etapas, para chegar no fim do ano em uma boa posição com a Shell.”

“Estou muito ansioso para o começo da temporada”, falou Gaetano. “Já vinha com bastante tempo parado, mas nos últimos dias deu para reativar com treinos de kart e o treino da Stock Car em Curitiba. Espero ter um bom ano, com uma equipe nova. Estou muito animado em começar os trabalhos com todos na Vogel e ver o potencial que teremos no carro. São muitas coisas novas no carro deste ano. Espero estar competitivo desde a primeira etapa e lutar por vitórias”

