Pipe Bartz mira evolução em Curvelo e destaca desafio do clima na Stock Car
Atual campeão da Stock Light, piloto encara a sétima etapa da temporada 2026 em busca de evolução na classe principal
Pipe Bartz
Foto de: Jose Mario Dias
A Stock Car Pro Series chega a Curvelo neste fim de semana e, após estrear na categoria na terceira etapa deste ano, a Albatroz Racing irá competir pela primeira vez no circuito mineiro, localizado em uma região seca e com uma previsão de 35°C.
Todos da equipe possuem experiências individuais por ali, mas não como uma só estrutura. "A gente encontrou um caminho no Velocitta, evoluiu em Santa Cruz do Sul e agora vamos poder medir nosso crescimento em relação a todas as outras equipes nesta segunda visita ao ano, mesmo sem termos uma base aqui. O Pipe, no entanto, correu a etapa de março, o que já nos ajudará bastante a montar essa base. Será uma etapa extrema, mas estamos acostumados a grandes desafios neste ano", comenta o chefe da equipe, Sergio Troy.
"Quero que este segundo fim de semana seja infinitamente melhor em Curvelo, desta vez sem a pressão da estreia e com todos na equipe com a mesma determinação de evoluir a cada volta. Quanto ao calor, tudo certo, estamos levando uma carga extra de Jungle", completa Pipe Barrichello Bartz, atual campeão da Stock Light.
A etapa de Curvelo da Stock Car Pro Series terá ampla cobertura.Na internet, as principais atividades são exibidas ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube. Na TV, a Band exibe a prova do domingo, prevista para às 12h10, enquanto o Bandsports mostra tanto a corrida dominical quanto a de sábado, que acontece às 14h35. A definição do grid de largada será na manhã de sábado, às 8h00.
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