Prestes a completar 50 corridas na Stock Car, Mitsubishi Motors faz sua estreia em Cascavel

A Mitsubishi Motors desembarca em Cascavel (PR) para a segunda etapa da Stock Car Pro Series 2025 com dois marcos importantes no final de semana: será a estreia dos SUVs da marca no veloz Autódromo Internacional Zilmar Beux e, ao mesmo tempo, a 50ª corrida da Mitsubishi na principal categoria do automobilismo brasileiro. Uma história iniciada há 20 anos e reiniciada há três semanas com pole position, vitória e segundo lugar em Interlagos. O desafio agora é no oeste do Paraná.

Com 3.058 metros de extensão, o circuito paranaense é conhecido por curvas de média e alta velocidade e por seu trecho mais desafiador: a curva do Bacião, logo ao final da reta principal. A pista nunca havia recebido um carro Mitsubishi Stock Car, já que a primeira fase da marca na categoria, entre 2005 e 2008, coincidiu com o período em que Cascavel esteve fora do calendário.

“É mais um final de semana para ficar nos registros históricos da Mitsubishi Motors. Primeiro, o retorno triunfal na abertura da temporada em Interlagos e, agora, a corrida número 50 da nossa história na Stock Car. Estamos certos de que o esquadrão dos três diamantes vai seguir acelerando forte, levando nossa marca cada vez mais longe nas pistas e no coração dos apaixonados por automobilismo”, afirma Márcia Neri, diretora de Marketing da Mitsubishi Motors.

Chegando a 50 corridas, a Mitsubishi Motors celebra uma história que já acumula 17 vitórias, 14 pole positions e 40 presenças no pódio. Agora, a busca é por imprimir sua marca em um terreno novo para a Mitsubishi, no autódromo de Cascavel. A julgar pelo desempenho do novo carro em Interlagos, a expectativa é de que a 50ª corrida da marca seja marcada por mais um resultado expressivo.

Entre os dez representantes da Mitsubishi nesta temporada, o elenco combina talento, experiência e resultados. Três deles já venceram em Cascavel: Bruno Baptista (RCM), com três triunfos, Daniel Serra (Blau Motorsport), com duas vitórias e Felipe Fraga (Eurofarma RC), atual líder do campeonato, que também já subiu ao alto do pódio na pista paranaense. Fraga foi o grande nome da etapa de abertura em Interlagos, conquistando a pole position e a vitória na corrida principal. Seu companheiro de equipe, Gaetano di Mauro, completou a dobradinha da Eurofarma RC com o segundo lugar, marcando em grande estilo o retorno da Mitsubishi à Stock Car.

A equipe ainda conta com o paranaense Ricardo Zonta (RCM), único piloto da marca a correr em casa neste fim de semana. Completam o esquadrão: Allam Khodair (Blau Motorsport), a dupla da CAR Racing KTF formada por Gianluca Petecof e Felipe Baptista, além de Nelsinho Piquet e Vicente Orige, ambos pela Scuderia Bandeiras. Uma combinação de juventude e experiência que reforça o compromisso da Mitsubishi com a excelência nas pistas.

Cascavel já recebeu 31 corridas da Stock Car desde sua estreia em 1979. O recorde da pista pertence a Max Wilson, com 1min00s838 em 2017, média de 180,952 km/h. No ano passado, a pole foi de Daniel Serra — hoje também piloto Mitsubishi — com 1min03s103. A expectativa com a nova geração dos carros da Stock Car, é por novos recordes.

A programação de pista começa na quinta-feira (22), com dois treinos extras. Sexta (23) tem dois treinos livres; no sábado (24), a classificação será às 8h30 e a corrida sprint às 15h. No domingo (25), a corrida principal larga às 14h10, com transmissão ao vivo por Band, SporTV, YouTube (canal oficial da Stock Car), RacerTV e demais plataformas digitais.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO! Que esperar de MÔNACO: Max X McLaren? Diretrizes da FIA, BORTOLETO e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!