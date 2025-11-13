Todas as categorias

GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Stock Car Cuiabá

Primeira etapa noturna da Stock Car repete trio da estreia da F1 à noite em Singapura 2008

Rodada de Cuiabá terá três nomes que, há 17 anos, participaram da prova da principal categoria do automobilismo mundial em Marina Bay

Redação Motorsport.com
Publicado:
The action as seen from the Singapore Flyer

The action as seen from the Singapore Flyer

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A Stock Car Pro Series está se preparando para uma etapa histórica no próximo fim de semana, com a realização de sua primeira etapa noturna. A 10ª rodada de 2025 acontecerá no Autódromo Internacional do Mato Grosso, em Cuiabá, e as corridas terão início às 21h10min, no sábado, e 21h40min, no domingo. No entanto, para alguns nomes do grid, essa não será a estreia na primeira etapa noturna de uma categoria. 

Leia também:

Felipe Massa, Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet, que fazem parte do atual grid da Stock Car, também estavam presentes na primeira corrida noturna da Fórmula 1: o GP de Singapura de 2008. Fernando Alonso venceu essa prova, que ficou para sempre na memória dos fãs, não só por ter sido o primeiro GP noturno, mas pelo caso que, mais tarde, ficou conhecido como Crashgate

Na ocasião, Piquet teve sua vaga ameaçada por seu chefe na Renault, o italiano Flavio Briatore, e seguiu a ordem para bater propositalmente a fim de beneficiar Alonso, seu companheiro de equipe. Após entrada do safety car, o espanhol venceu o GP e, com problemas no pit stop após ser liberado ainda com a mangueira de combustível presa no carro, Massa perdeu pontos valiosos - ele liderava antes do 'acidente' e viu o rival Lewis Hamilton ser terceiro, de McLaren.

O terceiro brasileiro na prova, Rubens Barrichello, abandonou com problemas no motor.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior Mitsubishi encara desafio de "fuso asiático" na primeira corrida noturna da história da Stock Car
Próximo artigo VÍDEO Stock Car: Forte ventania deixa feridos e muda programação de Cuiabá

Principais comentários
NASCAR Brasil anuncia calendário de 2026 e introdução de sistema de playoffs
INDY NXT: Nick Monteiro disputará temporada 2026 pela AJ Foyt
Cuiabá
VÍDEO Stock Car: Forte ventania deixa feridos e muda programação de Cuiabá

GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

