Primeira etapa noturna da Stock Car repete trio da estreia da F1 à noite em Singapura 2008
Rodada de Cuiabá terá três nomes que, há 17 anos, participaram da prova da principal categoria do automobilismo mundial em Marina Bay
A Stock Car Pro Series está se preparando para uma etapa histórica no próximo fim de semana, com a realização de sua primeira etapa noturna. A 10ª rodada de 2025 acontecerá no Autódromo Internacional do Mato Grosso, em Cuiabá, e as corridas terão início às 21h10min, no sábado, e 21h40min, no domingo. No entanto, para alguns nomes do grid, essa não será a estreia na primeira etapa noturna de uma categoria.
Felipe Massa, Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet, que fazem parte do atual grid da Stock Car, também estavam presentes na primeira corrida noturna da Fórmula 1: o GP de Singapura de 2008. Fernando Alonso venceu essa prova, que ficou para sempre na memória dos fãs, não só por ter sido o primeiro GP noturno, mas pelo caso que, mais tarde, ficou conhecido como Crashgate.
Na ocasião, Piquet teve sua vaga ameaçada por seu chefe na Renault, o italiano Flavio Briatore, e seguiu a ordem para bater propositalmente a fim de beneficiar Alonso, seu companheiro de equipe. Após entrada do safety car, o espanhol venceu o GP e, com problemas no pit stop após ser liberado ainda com a mangueira de combustível presa no carro, Massa perdeu pontos valiosos - ele liderava antes do 'acidente' e viu o rival Lewis Hamilton ser terceiro, de McLaren.
O terceiro brasileiro na prova, Rubens Barrichello, abandonou com problemas no motor.
