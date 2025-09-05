Produção sobre carros da Stock Car é indicada ao prêmio do festival mais tradicional de filmes esportivos

O filme 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', apoiado pelo Motorsport.com e produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, vem sendo reconhecido internacionalmente mesmo antes de seu lançamento.

Após ser indicado ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA), agora a produção está presente no Paladino d’Oro Sport Film Festival, na categoria ‘Motor Film’. Esta premiação é considerada a mais tradicional quando se trata de 'películas' esportivas.

‘Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' retrata a evolução dos carros da Stock Car, bem como os protagonistas que fizeram parte desta história. A produção exibe histórias de todos os modelos da categoria, desde a era do ‘Opalões’, passando pelos sedãs com chassi tubular, até os novos SUVs, desenvolvidos pela Audacetech e introduzidos em 2025.

A obra conta com entrevistas exclusivas de figuras históricas como Ingo Hoffmann, Washington Bezerra, Carlos Col, Lincoln Oliveira, Zeca Giaffone, Rosinei 'Meinha' Campos, Paulo de Tarso, José Avallone Neto, Christian Fittipaldi, Renan Guerra e 'Losa' (mecânico que trabalha na Stock desde a primeira temporada).

Felipe Motta, produtor executivo de ‘Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', diz: "Lá vamos nós com mais uma grande notícia. A Itália é um país conhecido por sua paixão por automóveis e competições automobilísticas e motociclísticas -- é uma premiação esportiva, e não apenas voltada ao mercado de carros. Ver o automobilismo brasileiro, num filme que valoriza o carro, sendo apreciado por um país que tem diversas montadoras históricas, reforça ainda mais o valor desta produção que conta a história da Stock Car no cinema da nossa nação".

Conrado Ferrato, diretor do filme, afirma: "Ser selecionado para o Paladino foi uma surpresa! É um festival muito tradicional, o mais antigo do mundo dedicado a filmes de esporte. É uma honra muito grande fazer parte da seleção de um festival tão importante para história do cinema, por onde já passaram tantos cineastas de que eu sou fã - como Micheal Mann, que mais de uma vez levou a estatueta para casa".

"É um sonho poder estar ao lado de cineastas do mundo todo, competindo em condições de igualdade por um prêmio internacional. E mais importante ainda - estar na Itália, pátria dos tiffosi, competindo com um filme sobre a história do automobilismo brasileira dá um gostinho especial para tudo! Estar na terra da Ferrari defendendo o verde e o amarelo será uma memória que vou guardar com carinho", completou o diretor.

A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.

Veja o trailer de 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' em nosso YouTube: