Prova endurance muda dinâmica da Stock Car Pro Series na reta final da temporada
Primeira prova de duas horas da categoria reúne pilotos titulares e convidados de destaque no automobilismo mundial em Brasília
Stock Car em Brasília
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Brasília será palco, entre os dias 25 e 27 de setembro, de um fim de semana histórico para o automobilismo brasileiro. A Stock Car Pro Series realizará a primeira corrida endurance de sua história, disputada em duplas e com duas horas de duração, no Autódromo Internacional Nelson Piquet. A nona etapa da temporada também coloca a disputa pelo título em evidência, faltando apenas quatro encontros para o término do campeonato.
Felipe Fraga desembarca na capital federal na liderança, com 746 pontos. O piloto da Eurofarma RC construiu uma vantagem de 143 pontos sobre Gabriel Casagrande, segundo colocado com 603. Gaetano Di Mauro aparece logo atrás, com 594, apenas nove pontos distante da vice-liderança. Felipe Massa (532) ocupa a quarta posição, seguido por Rafael Suzuki (524), Guilherme Salas (518) e Sérgio Sette Câmara (515).
Fraga é também o piloto com mais vitórias na temporada, ao lado de Felipe Baptista, com três primeiros lugares em 2026. O atual campeão aparece ainda isolado na frente entre os competidores com mais pódios, com sete. Di Mauro, terceiro colocado no campeonato, soma duas vitórias, três poles, cinco pódios e quatro melhores voltas.
A etapa brasiliense acrescentará um componente diferente à disputa pelo campeonato. Em vez das tradicionais corridas sprint e principal, titulares e convidados dividirão os carros na primeira prova de longa duração da categoria, em um formato que exigirá adaptação das equipes e colocará estratégia, paradas nos boxes e consumo de pneus e combustível entre os fatores decisivos.
Grid reúne nomes de destaque internacional
O formato reunirá pilotos titulares e convidados com experiência em algumas das principais competições do mundo, como F1, F2, FE, WEC e IndyCar. Felipe Nasr, Felipe Drugovich, Lucas Di Grassi, Antônio Pizzonia, Caio Collet, Marcos Gomes e Nelson Piquet Jr. estão entre os nomes confirmados para dividir os carros na nona etapa da temporada. Entre os estrangeiros confirmados, o espanhol Albert Costa, vencedor das 24h de Le Mans, fará dupla com Léo Reis.
A presença desses pilotos também reforça uma característica da prova inédita: a mistura de diferentes gerações e trajetórias do automobilismo. Ex-pilotos de F1, campeões e vencedores de importantes provas internacionais estarão no mesmo grid de competidores que atualmente constroem suas carreiras nas categorias nacionais.
Brasília representada dentro da pista
A etapa terá forte presença brasiliense. Lucas Foresti, Enzo Elias, Felipe Nasr, Pedro Piquet e Gabriel Koenigkan estão entre os pilotos nascidos em Brasília que participarão do fim de semana, além de Nelson Piquet Jr., criado na capital federal e um dos nomes mais identificados com o automobilismo da cidade.
Nelsinho, filho de Nelson Piquet, tricampeão mundial de F1 e que também dá nome ao autódromo, retorna ao circuito onde viveu um dos momentos marcantes da temporada passada. Em 2025, na reinauguração do circuito pela Stock Car, o ex-F1 e campeão mundial de Fórmula E venceu a corrida principal. Agora, será o convidado de Suzuki.
Foresti, primeiro piloto nascido na capital federal a vencer uma corrida da Stock Car, disputará a prova ao lado de Rafael Martins, enquanto Elias dividirá seu carro com Gianluca Petecof. Já Pedro Piquet será parceiro de Alfredinho Ibiapina.
Nasr é outro nome da casa com grande projeção internacional. Nascido em Brasília e formado no kartismo da capital, o ex-F1 e vencedor de algumas das principais provas de longa duração do automobilismo mundial será o convidado do líder Felipe Fraga.
A nova geração brasiliense também estará representada. Líder da temporada 2026 da Stock Light, Gabriel Koenigkan, de 17 anos, fará sua estreia na Stock Pro como convidado de Arthur Leist. Com isso, Koenigkan será o piloto mais jovem a conduzir um carro da principal categoria do automobilismo brasileiro, superando a marca estabelecida por Gabriel Bortoleto em 2022.
O fim de semana contará ainda com a sexta etapa da Turismo Nacional e a quarta etapa da F4 Brasil. No sábado (26), a corrida endurance da Stock Light terá largada às 9h33. Na sequência, às 12h13, acontece a primeira corrida da F4 Brasil, enquanto a Stock Car Pro Series define o grid de largada às 14h15.
No domingo (27), a primeira corrida endurance da história da Stock Car Pro Series terá largada às 12h15 e será transmitida, ao vivo, pela Band. A prova também será exibida no BandSports, Terra e pelo Stock Car Channel, canal oficial da categoria no YouTube.
Duplas da Bradesco Stock Pro Series
A.Mattheis Vogel
#12 – Lucas Foresti / Rafael Martins
#83 – Gabriel Casagrande / Gabriel Robe
A.Mattheis/TMG
#27 – Renan Guerra / William Freire
#73 – Enzo Elias / Gianluca Petecof
Albatroz Racing
#24 – Felipe Bartz Barrichello / Enzo Bedani
Blau Motorsport
#18 – Allam Khodair / Diego Nunes
#29 – Daniel Serra / Marcos Gomes
Car Racing
#293 – Léo Reis / Albert Costa-ESP
#301 – Rafael Reis / Alberto Cattucci
Crown Racing
#81 – Arthur Leist / Gabriel Koenigkan
#95 – Lucas Kohl / Danilo Dirani
Eurofarma RC
#1 – Felipe Fraga / Felipe Nasr
#11 – Gaetano Di Mauro / Felipe Drugovich
Full Time Gazoo Racing
#10 – Ricardo Zonta / Antonella Bassani
#80 – Alfredinho Ibiapina / Pedro Piquet
Full Time Sports
#8 – Rafael Suzuki / Nelson Piquet Jr.
Mercado Livre Racing
#6 – Helio Castroneves / Daniel Malzoni
#30 – César Ramos / Nicolas Costa
Mercado Livre Racing Team
#21 – Thiago Camilo / Caio Chaves
Scuderia Chiarelli
#0 – Cacá Bueno / Sérgio Ramalho
#22 – André Moraes / André Negrão
Sterling Racing
#121 – Felipe Baptista / Victor Baptista
#444 – Vicente Orige / Jeff Giassi
Team RC
#7 – Sergio Sette Câmara / Lucas Di Grassi
#38 – Zezinho Muggiati / Dennis Dirani
Time Lubrax TMG
#4 – Julio Campos / Antônio Pizzonia
#19 – Felipe Massa / Caio Collet
Valda-Cavaleiro Sports
#85 – Guilherme Salas / Arthur Gama
#90 – Ricardo Maurício / Dennis Navarro
FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado
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