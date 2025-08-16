Todas as categorias

Stock Car Curvelo

Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car

Piloto fez uma corrida sprint sem erros e somou bons pontos neste sábado

Redação Motorsport.com
Publicado:
MassaCurvelo

Um resultado que certamente dá esperanças de um bom final de semana para Felipe Massa, atual vice-campeão da Stock Car. Neste sábado, o Chevrolet Tracker #19 se mostrou confiável e apresentou bom ritmo durante toda a corrida sprint em Curvelo (MG), palco da quinta etapa do ano.

Leia também:

Até agora, Massa havia conquistado um sexto lugar na sprint do Velopark (RS). No mais, foram seis quebras, mesmo apresentando muita velocidade no treino classificatório, indo para três Q3 até aqui e classificando quatro vezes no top-10.
 
Com uma estratégia acertada e um trabalho eficiente da equipe TMG Racing no box, Massa largou em sexto lugar, pulou para quinto ainda no início da prova, chegou ao quarto depois do pit stop obrigatório e administrou pushs e o carro até o fim, já que estava um pouco afastado da disputa pelo pódio.
 
“Foi uma boa corrida, sem dúvida. É sempre importante fazer uma boa largada, com uma boa estratégia, com bom ritmo durante toda a prova e uma boa parada no box. Fizemos tudo certo na corrida hoje e também pensando muito na de amanhã, que vale mais pontos”, contou Massa, que vai largar em sétimo neste domingo.

Redação Motorsport.com Stock Car
