Veja quem é quem na Stock Car antes da abertura da temporada 2020

A espera finalmente vai acabar. Neste fim de semana, acontece em Goiânia a primeira etapa da Stock Car em 2020, após seguidos adiamentos por conta da crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

E o campeonato vem recheado de novidades, com a maior delas sendo a chegada de uma nova montadora, a Toyota, que terá oito Corollas no grid. Eles vão competir com os Cruze, que seguem representando a Chevrolet.

Uma novidade importante é a realização dos treinos de classificação em apenas duas fases, em Q1 e Q2. No início da sessão qualificatória, todos os pilotos entrarão na pista na tentativa de se classificar para a fase seguinte, que será disputada pelos 15 melhores do Q1. O pole position será definido já nesta segunda sessão, e não em um Q3, como acontecia até o campeonato do ano passado.

Como de praxe, a tradicional dança das cadeiras do mercado da Stock fez com que vários pilotos mudassem de time e você pode ver na galeria abaixo quem é quem. Confira os competidores e suas respectivas equipes:

Galeria Lista #29 - Daniel Serra, atual tricampeão - Eurofarma (Cruze) 1 / 27 Foto de: Duda Bairros #90 - Ricardo Mauricio, bicampeão - Eurofarma (Cruze) 2 / 27 Foto de: Duda Bairros #21 - Thiago Camilo - Ipiranga Racing (Corolla) 3 / 27 Foto de: Duda Bairros #30 - Cesar Ramos - Ipiranga Racing (Corolla) 4 / 27 Foto de: Divulgacao #111 - Rubens Barrichello, campeão - Full Time Sports (Corolla) 5 / 27 Foto de: Luis França #33 - Nelsinho Piquet - Full Time Sports (Corolla) 6 / 27 Foto de: Luis França #117 - Matías Rossi (ARG) - Full Time Sports (Corolla) 7 / 27 Foto de: Divulgacao #8 - Rafael Suzuki - Full Time Sports (Corolla) 8 / 27 Foto de: Luis França #83 - Gabriel Casagrande - R. Mattheis (Cruze) 9 / 27 Foto de: Bruno Terena #43 - Pedro Cardoso - R. Mattheis (Cruze) 10 / 27 Foto de: Duda Bairros #0 - Cacá Bueno, pentacampeão - Crown Racing (Cruze) 11 / 27 Foto de: Bruno Terena #4 - Julio Campos - Crown Racing (Cruze) 12 / 27 Foto de: Divulgacao #51 - Átila Abreu - Crown Racing Shell (Cruze) 13 / 27 Foto de: Jose Mario Dias #28 - Galid Osman - Crown Racing Shell (Cruze) 14 / 27 Foto de: Duda Bairros #44 - Bruno Baptista - RCM (Corolla) 15 / 27 Foto de: Divulgacao #10 - Ricardo Zonta - RCM Shell (Corolla) 16 / 27 Foto de: Jose Mario Dias #18 - Allam Khodair - Blau TMG (Cruze) 17 / 27 #70 - Diego Nunes - Blau TMG (Cruze) 18 / 27 Foto de: Divulgacao #85 - Guilherme Salas - KTF Sports (Cruze) 19 / 27 Foto de: Divulgacao #73 - Sérgio Jimenez - KTF Sports* (Cruze) 20 / 27 Foto de: Divulgacao Ausente na primeira etapa pois está na Europa em preparação para etapa do Jaguar I-Pace eTrophy, do qual é campeão mundial Vitor Baptista - KTF Sports* (Cruze) 21 / 27 Foto de: Porsche Ausente na primeira etapa por problema com patrocinadores, mas pretende integrar o grid nas próximas etapas #46 - Vitor Genz - KTF Sports* (Cruze) 22 / 27 Foto de: Divulgacao Anunciado apenas para a primeira etapa, foi responsável pelos testes dos novos Cruze e Corolla #12 - Lucas Foresti - Vogel (Cruze) 23 / 27 Foto de: Divulgacao #11 - Gaetano di Mauro - Vogel Shell (Cruze) 24 / 27 Foto de: Duda Bairros #80 - Marcos Gomes, campeão - Cavaleiro Sports (Cruze) 25 / 27 Foto de: Bruno Terena #5 - Denis Navarro - Cavaleiro Sports (Cruze) 26 / 27 Foto de: Bruno Terena #54 - Tuca Antoniazi - Hot Car (Cruze) 27 / 27 Foto de: Vanderley Soares

