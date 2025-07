Neste meio de semana, a Stock Car Pro Series realiza testes coletivos no Velocitta a fim de sanar os problemas que impactaram as primeiras etapas da temporada 2025, na qual o campeonato tem a introdução dos seus novos modelos SUV.

Além do formato de carro diferente dos sedans, que foram 'a cara' da Stock desde sua fundação em 1979, os novos veículos são mais tecnológicos. E é isso que tem imposto problemas às equipes: dificuldades na afinação de software têm gerado panes em sessões de pista. Uma grande 'dor de cabeça' para todos.

Nesta terça e quarta-feira, alguns times voltaram a sofrer com os problemas de confiabilidade no teste do Velocitta, palco também da 4ª etapa, no fim de semana. Ao Motorsport.com, um chefe de equipe disse que o principal problema foi no controle dos turbos.

A mesma fonte revelou que diferentes escuderias também têm enfrentado problemas no câmbio, igualmente eletrônicos, como nos controles do turbo. Questionado sobre a evolução na confiabilidade nos treinos extras, o cartola respondeu que a sensação é de uma tímida melhoria. Um piloto, porém, foi mais crítico.

"No momento, só regresso", afirmou reservadamente o competidor, que mal conseguiu andar nesta quarta-feira em decorrência de quebra do câmbio. A reportagem apurou que, depois de um treino 1 sem tantos incidentes, a sessão 2 teve menos carros na pista por ter sido no final da tarde, com menos luz do sol.

Por todos esses contratempos técnicos, a terça-feira teve sua segunda sessão cancelada, com as atividades sendo retomadas nesta quarta -- com liderança de Zezinho Muggiati, piloto da Car Racing Sterling (Toyota Corolla Cross), como o mais rápido do dia. Veja o top 5 dos tempos combinados:

1 - Zezinho Muggiati (Car Racing Sterling, Toyota Corolla Cross) - 1min29s310 (33 voltas no total do dia)

2 - Gaetano di Mauro (Eurofarma RC, Mitsubishi Eclipse Cross) - 1min29s549 (21 voltas no total do dia)

3 - Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli, Chevrolet Tracker) - 1min29s628 (24 voltas no total do dia)

4 - Felipe Massa (TMG Racing, Chevrolet Tracker) - 1min29s930 (26 voltas no total do dia)

5 - Felipe Fraga (Eurofarma RC, Mitsubishi Eclipse Cross) - 1min30s036 (22 voltas no total do dia)

*Renan Guerra, piloto de testes da própria categoria, registrou 1min29s842 (35 voltas no total do dia)

Pentacampeão da Stock e destaque do dia, Cacá adotou ponderado após a sessão. “Eu senti uma confiança boa no carro. Ainda é cedo para analisar onde estamos, até por uma questão de pneus e combustível de cada carro e também por termos uma longa semana de treinos pela frente, mas o carro está evoluindo sim e a expectativa é de um bom final de semana para nós aqui no Velocitta”, explicou Bueno após a primeira sessão desta quarta-feira.

Após reunião nesta noite entre a organização da Stock e as equipes, foi decidido que a quinta-feira terá treinos de 40min às 7h30 e 13h (Brasília), para mais testes. As sessões não estavam programados. O shakedown irá para a sexta-feira em Mogi Guaçu (SP). O Motorsport.com acompanha todos os detalhes.

Confira os horários da Stock Car Pro Series na etapa 4, no Velocitta:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h25 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h30 - Classificação Sábado 10h15 Canal Oficial da categoria no YouTube, BandSports e SporTV Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 Canal Oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV

