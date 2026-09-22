Rafa e Leo Reis destacam estratégia e adaptação dos convidados da CAR Racing no Endurance da Stock Car

Destaques da última etapa da Stock Car, em Curvelo (MG), os irmãos Leonardo e Rafael Reis aceleram neste final de semana na primeira corrida endurance da história da categoria. Léo vai dividir o carro com Albert Costa, espanhol vencedor das 24 Horas de Le Mans, enquanto Rafa terá Alberto Cattucci ao seu lado no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF).

Piloto revelação da Stock Car em 2026 com duas vitórias, Léo tem experiência em provas endurance em outras categorias e destaca a importância de chegar nessa etapa embalado por um bom resultado.

“Estou muito ansioso para essa corrida da Stock Car. É uma corrida que eu sempre quis muito participar com grandes nomes do automobilismo mundial. Nós teremos grandes adversários, então confio muito na experiência do Albert (Costa), um piloto que já ganhou Le Mans, para acelerar durante o stint dos convidados. Vou ajudar ele a ter uma adaptação bem rápida e a expectativa é muito boa, ainda mais vindo de uma vitória na etapa de Curvelo”, diz Leo Reis.

Quarto colocado em Curvelo após largar ao lado do irmão na primeira fila da Sprint em Curvelo, Rafa acredita que acertar a estratégia é fundamental nas provas de endurance, ainda mais em uma prova com tantas estrelas no grid.

“Acredito que eu e o Cattucci podemos fazer um grande trabalho juntos. Nós temos um entrosamento muito bom desde o kart e passando por outras categorias também. O fato dele já ser um integrante da CAR Racing ajuda muito, a adaptação será basicamente ao carro. Como não haverá inversão de grid nessa etapa, acertar a estratégia será fundamental para conseguirmos muitos pontos”, diz Rafa.

A largada para a corrida Endurance da Stock Car está prevista para 12h10, com previsão de 2 horas de prova e transmissão ao vivo de Band, Bandsports e YouTube.

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