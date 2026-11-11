Rafael Suzuki aposta no bom retrospecto recente para brigar pelo milhão no Velopark
Piloto #8 foi ao pódio em 2025 e liderou até quebrar perto do fim em 2024 no traçado de Nova Santa Rita
Rafael Suzuki
Foto de: Jose Mario Dias
Depois de seis anos, a tradicional Corrida do Milhão está de volta à Stock Car. A 13ª edição da prova especial será disputada pela primeira vez no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O menor traçado do calendário dará a maior premiação da temporada e Rafael Suzuki estará nesta disputa, apostando no bom retrospecto recente na pista gaúcha.
“É uma pista que eu tenho andado bem, liderei até quebrar faltando 10 minutos para a corrida acabar em 2024. Ano passado, fui para o pódio em terceiro lugar na corrida principal, então quem sabe esse retrospecto recente não me ajuda a brigar pelo milhão”, acredita Suzuki, quinto colocado no campeonato com 674 pontos, a 85 da vice-liderança, restando ainda duas etapas para o fim da temporada 2026, com 274 pontos em disputa.
Além de brigar pela premiação de R$ 1 milhão, o piloto da equipe Full Time também quer subir na tabela de classificação.
“É importante também a gente somar o maior número possível de pontos para tentar ir um pouco mais para frente nesse top-5 do campeonato e fechar o ano da melhor maneira”, afirmou Suzuki.
Os primeiros treinos para a 11ª e penúltima etapa do ano acontecem nesta sexta-feira, a partir das 9h45. No sábado, o treino classificatório é às 8h30 e a corrida sprint, às 12h40. Já a Corrida do Milhão será no domingo, às 12h10.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Honda Racing, Camilo Trappa e Adrián Chiriano conquistam títulos do TCR South America após o GP Paladini
NASCAR: Ford apresenta novo Mustang para temporada 2027 da Cup Series
Stock Car pode ter campeão antecipado no Velopark; entenda
Stock Car: Campos e Massa encaram fim de semana diferente no Velopark de olho em premiação milionária
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.