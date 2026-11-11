Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car Velopark

Rafael Suzuki aposta no bom retrospecto recente para brigar pelo milhão no Velopark

Piloto #8 foi ao pódio em 2025 e liderou até quebrar perto do fim em 2024 no traçado de Nova Santa Rita

Publicado:
Add as a preferred source
Rafael Suzuki

Rafael Suzuki

Foto de: Jose Mario Dias

Depois de seis anos, a tradicional Corrida do Milhão está de volta à Stock Car. A 13ª edição da prova especial será disputada pela primeira vez no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O menor traçado do calendário dará a maior premiação da temporada e Rafael Suzuki estará nesta disputa, apostando no bom retrospecto recente na pista gaúcha.

Leia também:

“É uma pista que eu tenho andado bem, liderei até quebrar faltando 10 minutos para a corrida acabar em 2024. Ano passado, fui para o pódio em terceiro lugar na corrida principal, então quem sabe esse retrospecto recente não me ajuda a brigar pelo milhão”, acredita Suzuki, quinto colocado no campeonato com 674 pontos, a 85 da vice-liderança, restando ainda duas etapas para o fim da temporada 2026, com 274 pontos em disputa.

Além de brigar pela premiação de R$ 1 milhão, o piloto da equipe Full Time também quer subir na tabela de classificação.

“É importante também a gente somar o maior número possível de pontos para tentar ir um pouco mais para frente nesse top-5 do campeonato e fechar o ano da melhor maneira”, afirmou Suzuki.   

Os primeiros treinos para a 11ª e penúltima etapa do ano acontecem nesta sexta-feira, a partir das 9h45. No sábado, o treino classificatório é às 8h30 e a corrida sprint, às 12h40. Já a Corrida do Milhão será no domingo, às 12h10.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Embalado por vitória, Gabriel Casagrande chega na Corrida do Milhão de olho em disputa pelo título da Stock Car

Últimas notícias

Honda Racing, Camilo Trappa e Adrián Chiriano conquistam títulos do TCR South America após o GP Paladini

TCR South America
TCRS TCR South America
Honda Racing, Camilo Trappa e Adrián Chiriano conquistam títulos do TCR South America após o GP Paladini

NASCAR: Ford apresenta novo Mustang para temporada 2027 da Cup Series

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Homestead-Miami
NASCAR: Ford apresenta novo Mustang para temporada 2027 da Cup Series

Stock Car pode ter campeão antecipado no Velopark; entenda

Stock Car
STCK Stock Car
Velopark
Stock Car pode ter campeão antecipado no Velopark; entenda

Stock Car: Campos e Massa encaram fim de semana diferente no Velopark de olho em premiação milionária

Stock Car
STCK Stock Car
Velopark
Stock Car: Campos e Massa encaram fim de semana diferente no Velopark de olho em premiação milionária