Rafael Suzuki aposta no bom retrospecto recente para brigar pelo milhão no Velopark

Depois de seis anos, a tradicional Corrida do Milhão está de volta à Stock Car. A 13ª edição da prova especial será disputada pela primeira vez no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O menor traçado do calendário dará a maior premiação da temporada e Rafael Suzuki estará nesta disputa, apostando no bom retrospecto recente na pista gaúcha.

“É uma pista que eu tenho andado bem, liderei até quebrar faltando 10 minutos para a corrida acabar em 2024. Ano passado, fui para o pódio em terceiro lugar na corrida principal, então quem sabe esse retrospecto recente não me ajuda a brigar pelo milhão”, acredita Suzuki, quinto colocado no campeonato com 674 pontos, a 85 da vice-liderança, restando ainda duas etapas para o fim da temporada 2026, com 274 pontos em disputa.

Além de brigar pela premiação de R$ 1 milhão, o piloto da equipe Full Time também quer subir na tabela de classificação.

“É importante também a gente somar o maior número possível de pontos para tentar ir um pouco mais para frente nesse top-5 do campeonato e fechar o ano da melhor maneira”, afirmou Suzuki.

Os primeiros treinos para a 11ª e penúltima etapa do ano acontecem nesta sexta-feira, a partir das 9h45. No sábado, o treino classificatório é às 8h30 e a corrida sprint, às 12h40. Já a Corrida do Milhão será no domingo, às 12h10.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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