Rafael Suzuki mira alto na corrida de duplas da Stock Car em Brasília: "Vamos buscar os 137 pontos"

Rafael Suzuki chega a Brasília com a ambição de brigar pela vitória na Corrida Endurance de duplas, no próximo domingo, e seguir subindo na classificação da temporada 2026 da Stock Car.

Atual quinto colocado na tabela, com 524 pontos, a 79 da vice-liderança, Suzuki aposta em dois aspectos relevantes para ter um bom resultado: o conhecimento do traçado e a escolha do companheiro Nelsinho Piquet para dividir o carro.

“Eu curto muito a pista de Brasília, que acho a mais legal da temporada, e estou bem familiarizado com ela. Como teremos uma corrida única, será muito importante pensando nos pontos. E contar com o Nelsinho como companheiro é um baita reforço, não só pela experiência que ele tem com o carro atual da Stock, mas porque ele conhece a pista como ninguém. Vamos lá buscar os 137 pontos em jogo!”, garantiu Suzuki.

Piquet venceu a prova principal da etapa de Brasília no ano passado e ainda foi terceiro colocado na corrida sprint.

“Sei que essa é uma corrida muito importante para o campeonato e que estarão em jogo muitos pontos. Por isso, quero contribuir o máximo possível e ajudar o Rafa a conquistar um resultado importante. Estou muito feliz de voltar a correr em casa e, ainda mais, de poder participar dessa prova ao lado de um amigo. O Rafa já foi meu companheiro de equipe, então temos uma relação muito boa e vai ser especial dividir esse desafio com ele”, afirmou Piquet, que, apesar de ter nascido na Alemanha, tem estreita relação com Brasília.

Com um formato de disputa diferente em relação às demais etapas do ano, que têm duas corridas (a sprint, que dá 55 pontos ao vencedor, e a principal, que dá 80), o fim de semana de Brasília terá apenas uma corrida no domingo, com duas horas de duração e os 135 pontos em disputa. Os outros dois pontos vão para o pole position.

A prova será dividida em dois segmentos: as primeiras 20 voltas distribuirão a pontuação da corrida sprint, enquanto da 21ª até o final terá a pontuação da corrida principal. Serão ainda três paradas obrigatórias no box para a troca de pilotos.

As atividades de pista começam na sexta-feira, com o shakedown e os dois treinos livres no Autódromo Internacional Nelson Piquet. No sábado, o treino classificatório será às 14h15 e, no domingo, a largada para a Corrida Endurance de duplas da nona etapa do ano será às 12h15.

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