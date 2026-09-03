Rafael Suzuki mira retorno ao top cinco da classificação da Stock Car
Piloto da equipe Full Time conta com o bom retrospecto em Curvelo (MG) para subir na tabela
Suzuki acelerando na última etapa, disputada em Santa Cruz do Sul (RS)
Foto de: Renato Mafra
Rafael Suzuki chega a Curvelo (MG) para a oitava etapa da temporada 2026 da Stock Car com o objetivo de ter seu melhor fim de semana na volta à equipe Full Time e se recolocar no top cinco da classificação do campeonato, onde esteve em boa parte do ano.
Atualmente sétimo colocado na tabela, com 437 pontos, Suzuki está a apenas 60 do terceiro colocado, prova de que a briga por posições ainda está acirrada e aberta nesta reta final da temporada.
“Precisamos voltar ao top 5 do campeonato”, afirmou Suzuki. “Viemos de duas etapas muito desafiadoras, com problemas e quebras no carro, mas agora tivemos um tempinho a mais para trabalhar. A Full Time desenvolveu e ajustou muitas coisas, então estou confiante”, disse o piloto do carro #8.
Na primeira etapa do ano, também disputada em Curvelo, Suzuki teve um ótimo desempenho, conquistando o oitavo lugar no treino classificatório, terminando em quarto na corrida sprint e em sexto na prova principal, somando 97 pontos.
“Curvelo é uma pista que eu gosto, onde sempre andei bem. Fiz quase 100 pontos na primeira etapa que disputamos lá esse ano, então temos uma boa expectativa para fazer uma etapa consistente”, encerrou Suzuki.
Os primeiros treinos para a oitava etapa da temporada acontecem na sexta-feira, a partir das 8h50. No sábado, o treino classificatório é às 8h e a corrida sprint, às 13h55. A prova principal no domingo vai largar às 12h10. Band, Band Sports, Portal Terra e os canais Stock Channel, Band e Racer no YouTube transmitem.
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