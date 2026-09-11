Rafael Suzuki terá Nelsinho Piquet como dupla na Corrida Endurance da Stock Car

Rafael Suzuki definiu quem será sua dupla na Corrida Endurance da Stock Car, que será realizada no Autódromo Internacional de Brasília, no dia 27 de setembro. Nelsinho Piquet também vai guiar o carro #8 da equipe Full Time na prova de três horas de duração.

Suzuki e Piquet se conhecem bem, porque já foram companheiros por três temporadas. Agora, voltam a dividir o mesmo box.

“Fiz o convite para o Nelsinho e ele topou na hora, então é muito legal contar com ele nessa corrida de duplas. A gente tem um bom entrosamento e ele dispensa comentários como piloto. Vamos juntos brigar por um bom resultado na casa dele, Brasília”, disse Suzuki.

Atua quinto colocado na temporada com 524 pontos, a 79 da vice-liderança, Suzuki mostra, com o convite a um piloto experiente que soma sete vitórias na Stock Car, que quer brigar pelas primeiras posições na corrida de duplas e subir ainda mais na classificação.

Nelsinho comemorou a volta à Stock Car e a possibilidade de correr na cidade onde cresceu, na pista que lhe traz boas recordações: “Obrigado, Suzuki, pelo convite, estou muito contente e não vejo a hora de voltar a acelerar em Brasília, onde meu pai e boa parte da nossa família moram e onde venci no ano passado naquela pista maravilhosa recém-inaugurada”.

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