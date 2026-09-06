Ramos destaca 'dificuldade de subir ao alto do pódio' na Stock Car ao celebrar vitória em Curvelo

Neste domingo (6), Cesar Ramos venceu a corrida principal da Stock Car Pro Racing no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), após largar da pole position e liderar praticamente toda a disputa. É a primeira vitória do gaúcho no campeonato deste ano.

Depois de conquistar a pole position no sábado, Ramos mostrou força durante a corrida, em que só perdeu a primeira posição no momento em que se encaminhou para o pit stop obrigatório, recuperando o primeiro posto logo depois. O piloto exaltou o trabalho da equipe após a corrida realizada no interior mineiro.

“A sensação de vencer é muito boa. É muito difícil subir no alto do pódio, só quem vive a Stock Car sabe. A gente viveu um momento complicado no começo do ano, mas a gente trabalhou. Então, esse é o espírito da nossa equipe. Tenho que agradecer a equipe e a minha família. É meu primeiro pódio no ano e estou muito feliz”, disse Cesar Ramos após a corrida.

A próxima etapa da Stock Car será uma prova de Endurance marcada para o dia 27 de setembro no Autódromo de Brasília (DF).

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