Ricardo Zonta está na segunda fila do grid de largada para a prova do Anel Externo de Goiânia da Stock Car. Ele classificou a máquina preparada pela equipe Shell-RCM em quarto neste sábado, com a marca de 50.276s, mesmo com lastro de sucesso no carro.

A tomada de tempo teve regra alterada após a realização dos treinos livres. Sob alegação de segurança e em atenção a pedidos de equipes e pilotos, a Stock deixou de lado o formato de Q1, Q2 e Q3 e mandou os carros para pista em grupos de dois, três ou quatro competidores para apenas três voltas lançadas e separados entre si. Como consequência, o esperado “jogo de vácuo” não aconteceu no quali, com todos os competidores acelerando “de cara para o vento”.

A mudança de última hora pegou os times de surpresa, pois muitos carros vinham com o acerto sendo desenvolvido para trabalhar em duplas. Zonta falou mais sobre o classificatório: “Sou o único entre os 11 primeiros do grid carregando o lastro de sucesso. O fim de semana inteiro ficamos focados no vácuo, então não andamos sozinho de frente com o vento praticamente em nenhum momento nos treinos. Com a mudança do quali, fomos com um setup não tão rápido de reta."

"Mas o carro estava muito bom de curva. Agora temos margem para equilibrar um pouco melhor o desempenho entre retas e curvas e ter um carro ainda melhor no domingo", completou o piloto ex-F1.

No caso da equipe Shell V-Power, tanto Átila Abreu quanto Galid Osman entregaram tudo que tinham para oferecer na tomada de tempo -- o que ilustra a diferença de apenas 0s042 entre eles. Átila cravou 50s531s, o que rendeu o 18º lugar no grid. Galid parte imediatamente atrás.

Átila disse: “Esperava largar entre os 10, sabia que os Toyota eram muito rápidos. Acredito que erraram um pouco a mão nas atualizações, foram 8 carros nas 10 primeiras posições. Em comparação com os outros Chevrolet é onde temos que olhar e tomamos dois décimos. O carro ficou um pouco dianteiro, acho que não acertamos a calibragem e eu fiz uma primeira volta conservadora, mesmo assim ele estava passando um pouco de frente."

"Na segunda volta, busquei as freadas e piorou muito. Diversos carros pioraram na segunda volta, precisamos entender o que aconteceu. Nos treinos sempre estivemos entre os 10 primeiros, em uma corrida com troca de vácuo o carro pode responder melhor. Sobre a mudança para a tomada de tempo, pegou todos de surpresa, mas acho melhor e mais seguro, com todos juntos o vácuo vira loucura e é perigoso. Amanhã estaremos melhor, o carro está bem de reta e podemos recuperar.”

Galid afirmou: “Não tinha como fazer muito melhor do que isso com o carro que eu tinha. Talvez uma melhora no primeiro setor, mas está muito difícil. Amanhã vamos ver o que temos para fazer e buscar o melhor resultado possível.”

O trio da Shell já tem vitórias em Goiânia e, no ano passado, Zonta foi ao pódio inclusive na etapa do Anel Externo. A primeira das duas baterias tem largada prevista para 15h10, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com via Motorsport.tv.

Cronograma da etapa 2 – Goiânia

Domingo, 20 de março

15:10 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

15:37 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

Confira o grid de largada:

1 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 50.111

2 Matias Rossi (AMattheis Vogel Motorsport/Corolla), 50.256 a 0.145

3 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 50.267 a 0.156

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport Corolla), 50.276 a 0.165

5 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 50.331 a 0.220

6 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 50.354 a 0.243

7 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), 50.375 a 0.264

8 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla), 50.380 a 0.269

9 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 50.399 a 0.288

10 Nelson Piquet Jr (Motul TMG Racing/Corolla), 50.411 a 0.300

11 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 50.437 a 0.326

12 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 50.448 a 0.337

13 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 50.453 a 0.342

14 Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Corolla), 50.459 a 0.348

15 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 50.475 a 0.364

16 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 50.513 a 0.402

17 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Cruze), 50.527 a 0.416

18 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 50.531 a 0.420

19 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 50.573 a 0.462

20 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 50.578 a 0.467

21 Pedro Cardoso (Crown II Racing/Cruze), 50.585 a 0.474

22 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 50.610 a 0.499

23 Guilherme Salas (KTF Racing/Cruze), 50.720 a 0.609

24 Gianluca Petecof (Full Time Sports/Corolla), 50.795 a 0.684

25 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze), 50.835 a 0.724

26 Digo Baptista (Crown Racing/Cruze), 50.954 a 0.843

27 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 50.985 a 0.874

28 Beto Monteiro (Scuderia Chiarelli/Corolla), 50.987 a 0.876

29 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze), 51.027 a 0.916

30 Felipe Baptista (KTF Racing/Cruze), 51.034 a 0.923

31 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze), 51.098 a 0.987

32 André Moraes Jr (Hot Car Competições/Cruze), 51.212 a 1.101

33 Renato Braga (RKL Competições/Cruze), 51.231 a 1.120

34 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), Sem Tempo

