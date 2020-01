Barrichello competirá na Super TC2000 em 2020

O ano de 2020 vem sendo o ano da quebra de fronteiras entre Brasil e Argentina, pelo menos no automobilismo. Após a confirmação da vinda de Matías Rossi para a Stock Car e a operação argentina da Shell brasileira comandar a TC2000, chegou a hora de mais um movimento, conforme apurado pelo Motorsport.com

Na próxima segunda-feira, a Toyota anunciará em um evento no Automovil Club Argentino, o quarteto que vai compor sua equipe de fábrica na Super TC2000. A surpresa é justamente o número de competidores, já que até o ano passado eram apenas três. O quarto nome se trata de Rubens Barrichello.

Segundo o site argentino Campeones, e apurado pelo Motorsport.com, Rubinho fará a temporada 2020 da Super TC2000, mas dará preferência à Stock Car quando os dois campeonatos tiverem datas conflitantes, no caso no dia 7 de junho, em Campo Grande, em 19 de julho em Santa Cruz do Sul (com a Super TC2000 junta com a Stock), e no dia 22 de novembro em Goiânia.

No ano passado, no dia 26 de dezembro, Barrichello teria o primeiro contato com o Toyota Corolla da categoria, mas por causa de uma greve de pilotos na Argentina, o piloto, junto com seu filho e o chefe da Full Time, Maurício Ferreira, não conseguiram embarcar.

GALERIA: Relembre os campeões da Stock Car entre 2010 e 2019

Galeria Lista 2010: Max Wilson 1 / 10 Foto de: Divulgacao 2011: Cacá Bueno 2 / 10 Foto de: Divulgacao 2012: Cacá Bueno 3 / 10 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2013: Ricardo Mauricio 4 / 10 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014: Rubens Barrichello 5 / 10 2015: Marcos Gomes 6 / 10 2016: Felipe Fraga 7 / 10 2017: Daniel Serra 8 / 10 2018: Daniel Serra 9 / 10 Foto de: Fernanda Freixosa 2019: Daniel Serra 10 / 10 Foto de: Renato Mafra

