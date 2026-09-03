Salas e Maurício vão a Curvelo em busca de mais um pódio na Stock Car

A Cavaleiro Sports volta ao Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), neste final de semana, para a disputa da oitava etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series. Gui Salas e Ricardo Maurício disputarão a rodada que marca o início do chamado “Final Five”, sequência decisiva de cinco etapas que definirá o campeão deste ano.

A programação acontece entre os dias 4 e 6 de setembro, com a classificação e a corrida sprint no sábado e a corrida principal no domingo. A etapa será a segunda passagem da Stock Car por Curvelo em 2026, já que o circuito mineiro recebeu a abertura do campeonato, em março.

Com 3.330 metros de extensão, 16 curvas e traçado no sentido anti-horário, o Circuito dos Cristais é um dos desafios mais particulares do calendário. A pista também traz boas recordações para a Cavaleiro: em 2025, Gui Salas colocou a equipe no pódio ao terminar a corrida na segunda posição.

O bom retrospecto aumenta a expectativa do time de Beto Cavaleiro para mais um fim de semana competitivo. Em 2026, Salas chega à oitava etapa ocupando a nona posição no campeonato, com 408 pontos. O piloto também já conquistou uma vitória nesta temporada, justamente no início do campeonato, quando venceu a primeira corrida da rodada de Cascavel.



Do outro lado da garagem, Ricardo Maurício completa a dupla da Cavaleiro Sports em Curvelo. O experiente piloto também conhece bem as características do circuito mineiro e terá pela frente duas oportunidades de buscar pontos importantes numa fase decisiva da temporada. Além da briga pelo campeonato, a rodada marca o retorno da Stock Car a uma pista que já teve seis vencedores diferentes em suas oito corridas realizadas pela categoria, incluindo Maurício.

A programação oficial começa na sexta-feira, com dois treinos livres da Stock Car. No sábado, a classificação acontece às 8h, seguida pela corrida Sprint, às 13h55. A corrida principal será disputada no domingo, às 12h13, com duração de 50 minutos mais uma volta.

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