Após polêmicas e brigas na justiça, Scuderia Bandeiras deixa a Stock Car
Equipe comandada por Átila Abreu deixará categoria após um ano e meio no principal campeonato do país
Rubens Barrichello, Átila Abreu e Christian Fittipaldi
Foto de: Felpz
A Scuderia Bandeiras não faz mais parte da Stock Car. O time comandado por Átila Abreu e que conta com nomes como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Rafael Suzuki como pilotos, além de Christian Fittipaldi como chefe de equipe, decidiu sair da categoria após desentendimentos com a cúpula da Stock. A novidade foi publicada pelo perfil Litrão Sincerão e confirmada pelo Motorsport.com.
Na última semana, a equipe 'perdeu' por unanimidade o recurso que havia impetrado no STJD contra a desclassificação dos carros de Piquet e Barrichello da etapa de Interlagos, que estariam com as pinças dos freios fora do regulamento.
Fora da esfera esportiva, a Bandeiras conseguiu uma liminar contra o conjunto de sanções financeiras sobre o caso dos freios, que somadas, passam dos R$ 2,3 milhões, segundo a equipe. Esse valor se refere à suspensão de benefícios que as equipes têm durante sua jornada na Stock, além de multa.
Outro ponto de discórdia e que levou o time à justiça é a cobrança do chamado ‘Kit V8’, conjunto de peças que ‘abrigam’ o novo motor V8 adotado pela categoria, cujos custos se aproximam dos R$ 200 mil por carro. Uma liminar foi conseguida pela equipe, isentando-a da cobrança.
A discussão é se o kit se configura como uma atualização do carro, prevista em contrato, ou se é uma modificação do projeto original do modelo adotado no ano passado. A categoria defende que é uma atualização e a equipe que é uma modificação. Vale destacar que as atualizações são custeadas pelas equipes e as modificações pela Stock.
Ainda não se sabe sobre o futuro da equipe, bem como dos pilotos que disputam o campeonato de 2026.
O Motorsport.com entrou em contato com a Scuderia Bandeiras, que não retornou até o momento da publicação desta notícia.
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