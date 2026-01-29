Scuderia Bandeiras e Mitsubishi confirmam dupla para a temporada 2026 da Stock Car
Equipe sediada em Votorantim (SP) terá Átila Abreu e Rubens Barrichello ao comando dos Mitsubishi Eclipse Cross #51 e #111 na principal categoria do automobilismo brasileiro
Os Eclipse Cross da Scuderia Bandeiras (Fellipe Granzotto/Scuderia Bandeiras)
O grid da Stock Car Pro Series em 2026 vai tomando forma. A Scuderia Bandeiras e a Mitsubishi Motors já definiram qual das suas duas duplas irá defender a marca dos três diamantes na temporada que se inicia em 8 de março no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG): Átila Abreu e Rubens Barrichello pilotarão os Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car da equipe sediada em Votorantim (SP).
Piloto e fundador da Scuderia Bandeiras, Átila Abreu vai para sua 19ª temporada na Stock Car. Com mais de 320 corridas na categoria, o sorocabano de 38 anos acumula 19 vitórias, 13 pole positions, 49 presenças no pódio e um vice-campeonato.
“Para mim e para a Scuderia Bandeiras é uma honra termos sido escolhidos como embaixadores da Mitsubishi, marca que mais ativa na Stock Car atual. Essa é uma prova da credibilidade da equipe, que entrará em seu segundo ano mais forte do que nunca. Agora a Pantera Negra é Mitsubishi! E ficou linda! Em breve vocês verão”, afirmou Átila, criando suspense sobre o layout do Mitsubishi Eclipse Cross que carregará o #51.
Barrichello é a “nova aquisição” da Scuderia Bandeiras. Bicampeão da Stock Car (2014 e 2022), o piloto de 53 anos tem 20 vitórias, 13 poles e 55 pódios em 275 corridas disputadas na categoria. Ele chega para pilotar o Mitsubishi Eclipse Cross mantendo o tradicional #111.
“É muito bom ter grandes desafios e neste ano eles serão representar a Scuderia Bandeiras e a Mitsubishi da melhor forma possível. Que este seja o início de uma caminhada muito divertida e bem-sucedida como piloto Mitsubishi na Stock Car 2026”, disse Rubinho, um dos grandes nomes também da história da F1, com 11 vitórias, dois vice-campeonatos e o fato de ter sido, por muitos anos, o recordista de largadas na F1, com 326 presenças.
Campeã absoluta de pilotos e equipes em 2025, a Mitsubishi Motors retornou à Stock Car se estabelecendo como potência na categoria: foram 12 vitórias, cinco pole positions e 30 pódios em 23 corridas disputadas, culminando com o título de pilotos, equipes e montadoras. A Scuderia Bandeiras teve contribuição significativa com o sucesso da marca dos três diamantes ao conquistar, com um de seus Mitsubishi Eclipse Cross, duas vitórias, uma pole position e seis pódios com Nelsinho Piquet.
A temporada 2026 da Stock Car Pro Series tem seu início nos dias 7 e 8 de março em Curvelo (MG), no Circuito dos Cristais. Serão 12 etapas com algumas novidades, como o retorno da Corrida do Milhão, que será em Brasília (DF) em 27 de setembro, a prova de Endurance em 18 de outubro em Goiânia (GO), a estreia de pistas como Chapecó (SC) e o retorno do circuito da capital goiana.
Calendário 2026 – Stock Car Pro Series*
1ª etapa: 8 de março, Curvelo (MG)
2ª etapa: 29 de março, Cascavel (PR)
3ª etapa: 26 de abril, Interlagos (SP)
4ª etapa: 17 de maio, Goiânia (GO)
5ª etapa: 20 de junho, Cuiabá (MT)
6ª etapa: 26 de julho, Velocitta (SP)
7ª etapa: 9 de agosto, Cascavel (PR) ou Belo Horizonte (MG)
8ª etapa: 6 de setembro, Chapecó (SC)
9ª etapa: 27 de setembro, Brasília (DF) – Corrida do Milhão
10ª etapa: 18 de outubro, Goiânia (GO) – Corrida Endurance
11ª etapa: 15 de novembro, Velopark (RS)
12ª etapa: 13 de dezembro, Interlagos (SP)
*sujeito a alterações
