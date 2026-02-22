Sérgio Sette Câmara confirma estreia na Stock Pro Series em 2026

O piloto mineiro Sérgio Sette Câmara, de Belo Horizonte, competirá pela primeira vez em um campeonato de automobilismo no Brasil. Em 2026, a convite da RC Motorsport, o jovem de 27 anos retorna ao seu país para competir na Stock Car após consolidar uma sólida trajetória internacional.

Sérgio Sette iniciou sua trajetória nas provas de kart do Brasil, porém, seguindo seu sonho de se tornar um piloto profissional, em 2013 mudou-se para a Espanha quando deu início a sua carreira internacional. Após disputar os principais campeonatos de kart no Velho Continente o piloto iniciou a sua carreira nos monopostos em 2015, quando disputou a temporada completa do Campeonato Europeu de F3.

Em sua trajetória no ano de 2016 ele foi contratado pelo Red Bull Júnior Team quando teve a oportunidade de participar, inclusive, de um teste oficial da F1 com a extinta equipe Toro Rosso.

Entre 2017 e 2019 Serginho disputou a F2 onde, ao lado de concorrentes como Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell e Lando Norris, venceu corridas e conquistou a Superlicença para a F1. Nessa temporada Sette Câmara também ocupou o cargo de piloto de desenvolvimento da McLaren.

Em 2020, ainda ligado à F1, Sérgio foi piloto reserva e de desenvolvimento das equipes Red Bull Racing e AlphaTauri. Além disso, em meio à pandemia da Covid-19, o brasileiro foi contratado para competir no Mundial de F-E, competição em que ele disputou por cinco anos até 2024. Ali, ele teve a oportunidade de competir nos cinco continentes contra alguns dos principais pilotos do mundo.

A TRANSIÇÃO PARA GT E ENDURANCE

Em 2025, a convite de algumas das principais equipes de provas de longa duração, Sérgio teve a oportunidade de competir na ELMS, LeMans Series, 24 Horas de Spa e 8hs de Shangai - tanto em protótipos como em carros de GT. Em seu ano de estreia ele venceu a etapa da ELMS de Paul Ricard e foi ao pódio no desafiador circuito de Portimão.

A chegada de Sette Câmara à Stock Car marca o retorno ao Brasil de um piloto formado nas principais categorias do automobilismo mundial. Serginho se aproximou muito da Stock Pro Series no ano de 2024 quando, na etapa de rua de Belo Horizonte, ele teve a oportunidade de pilotar o Carro Madrinha.

Desde então ele acompanhou ainda mais de perto a categoria e, agora, pela primeira vez desde que começou a competir de carros, poderá fazer uma temporada completa no Brasil.

“Estou muito animado para fazer a minha estreia na Stock Car e, naturalmente, correr nas pistas do Brasil. Tudo será novidade para mim, porém, acredito muito no potencial de minha equipe e a história que eles têm na categoria".

"O Marcel Campos, meu novo chefe de equipe, foi literalmente criado nos boxes da Stock Car e será uma grande referência ao longo de todo o ano. O nível técnico dos pilotos da Stock é extremamente alto, mas, confio muito em meu potencial, minha experiência e acredito que posso me adaptar de forma rápida ao estilo de pilotagem dos novos SNG-02 com os potentes motores V8”, comentou o piloto que competirá com o modelo Mitsubishi Eclipse Cross.

A estreia de Sérgio Sette na Stock Car será exatamente em seu estado natal. A abertura da temporada será no Autódromo de Curvelo – MG, entre os dias 6 e 8 de março. A temporada segue conforme abaixo:

2ª Etapa – 27 à 29/03 – Cascavel – PR

3ª Etapa – 24 à 26/04 – Interlagos – SP

4ª Etapa – 15 à 17/05 – Goiânia – GO

5ª Etapa – 18 à 20/06 – Cuiabá – MT

6ª Etapa – 24 à 26/07 – Mogi Guaçu – SP

7ª Etapa – 07 à 09/08 – Cascavel - PR (Ou Belo Horizonte – MG)

8ª Etapa – 04 à 06/09 – Chapecó – SC

9ª Etapa – 25 à 27/09 – Brasília – DF (Corrida do Milhão)

10ª Etapa – 16 à 18/10 – Goiânia – GO

11ª Etapa – 06 à 08/11 – Velopark – RS

12ª Etapa – 11 à 13/12 – Interlagos – SP

